【大叔的愛】簡慕華不覺自己懷才不遇　演藝熱誠從未熄滅：會繼續努力

▲ 憑ViuTV劇《大叔的愛》ViuTV劇《大叔的愛》接受訪問。

ViuTV劇《大叔的愛》熱爆全城，簡慕華（Rachel）憑在劇中演「Francesca」人氣急升，出席譚仔宣傳活動時即成為焦點。簡慕華接受TOPick專訪時指，自參選港姐入行至今，一直也很喜歡演藝行業，多年來也抱雄心壯志，從沒想過放棄演戲。

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▲ 余潔瀅、陳海寧、簡慕華、李炘頤、甄吳露茜。（左起）

簡慕華回港拍《大叔的愛》

Rachel回憶表示，當初獲邀演《大叔的愛》時感到又驚又喜：「喜是因為有套這麼有趣的戲找我去演，還要是一班熟悉的台前幕後。雖然新的一班演員在現實中未接觸過，但因為有看他們的節目，因而對他們也很像很熟悉，整個團隊對我來說是『喜』的。」

她續指驚的原因：「是因為拍攝時正值疫情期，不知應否（從加拿大）回港，如非接戲的話，我是沒想過回來的，會想留在那邊多點。能夠完成整個任務，再出來有這麼好的Feed Back，現時真的是超開心。」

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一直雄心壯志

久未回港，Rachel很想念本地食物的味道：「回來就當然要去吃香港地道的食物，譚仔是其中一個最好的選擇，我一般會選魚腐豆卜魚湯米線，但它推出了麻辣汁烤雞炸醬撈米線，聽聞就算不吃得辣的都可以一試。我平時是吃小辣，但我開始漸漸地學吃辣，我覺得辣也是一個很惹味的口味。」

問到會否為簡粉留下繼續拍劇？Rachel回應：「如果大家不介意繼續看我、不嫌棄我的話，當然很想繼續拍，依然會希望能夠接拍些好角色，讓大家看得開心。」

雖然Rachel現在人氣急升，但有很多觀眾都為其感到不值，認為她應該一早大紅。

對此，Rachel反看得豁達，笑言：「覺得自己有120歲命，現時只有40多歲，不過是走了三份一人生，所以已很滿足。其實一直也雄心壯志，鬥志沒磨滅過，從2000年參加港姐入行至今也很喜歡這行，從沒放棄。」

機會是留給有準備的人，她透露就算在加拿大生活時，也不斷看戲汲取別人所長：「一直去Upgrade，令自己再接戲時也可以如何再發揮到。幸好今次這套戲有這麼大的迴響，如我所願很開心，會繼續努力。」

▲ （IG圖片）

簡慕華獲老公陪看MIRROR

現時香港很多「前夫」都投訴太太追MIRROR，原來Rachel也是鏡粉：「幸好丈夫沒投訴，我尚未去到要求他陪我看畢所有MIRROR的作品，我們是一起看的。」

至於她最愛MIRROR及ERROR哪位成員，Rachel透露：「其實每個也喜歡，但因為這部戲令我更認識其中三位（呂爵安、盧瀚霆、邱士縉），所以當然會更喜歡他們三人。其餘的成員，我也有留意，其實我除了是鏡粉，也是ERROR的粉絲。」

談到夫妻相處之道，Rachel認為：「兩個人生活真的需要靠大家協調，當中一定會有一些並非大家遇到的習慣、嗜好等，但我覺得是可以融合，最重要是尊重對方，當大家都懂得尊重對方，大家的關係永遠也會好好的。保持着那份愛，其實已很好的。」

至於不少簡粉都很關心Rachel的去向，她向粉絲大派定心丸：「我會留多一會，想報答一下大家，真的很開心，也想看見他們多一點。如果有工作的話，也會繼續去做。或者待疫情穩定後，才打算回加拿大。」

▲ （黃建輝 攝）

簡慕華保養得宜

現年44歲的Rachel獲讚保養得宜，她多謝大家讚賞，更大方說：「其實我也有皺紋。覺得心態很重要，做些自己喜歡的事情，令自己開心點，以及有個好的生活習慣，多喝水、少吃垃圾食物，那已是很好。開心點，人也自然靚一點。」

記者：梁樂欣

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