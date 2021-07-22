【MIRROR星蹤】Edan《E先生》MV破600萬點擊　呂爵安以新歌《小諧星》自勉

MIRROR成員呂爵安（Edan）因《大叔的愛》而人氣爆升，工作接過不停，而MIRROR暑假新歌系列的第三擊，繼Anson Lo和Jer後，便輪到Edan接力，將推出新歌《小諧星》，由早已合作的詞人黃偉文度身訂造。

Edan擅自彈自唱，才華早就展現，今年初首推出個人單曲《E先生連環不幸事件》，由黃偉文度身打造富幽默感的歌詞，頗受好評。

《E先生》MV自今年1月面世，YouTube點擊率一直高企，昨日Edan便在IG限時動態，滿懷喜悅宣布《E先生》的觀看次數已超過600萬，成績驕人。

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Edan同時透露將會有新歌推出：「為咗報答大家，我決定今晚....公布新歌名！」而在昨晚，Edan便貼出新單曲封面，公布新歌台為《小諧星》。

宣傳照上的Edan伏在鋼琴上，表情憂鬱，似跟「諧星」形象有反差，MRROR隊友李駿傑（Jeremy）留言笑說「好岩（啱）你！」

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▲ Edan公布新歌。

Wyman度身訂造

同時間，詞人黃偉文亦有轉發帖子，留言：「諧星 可能才是最深藏不露的聰明人」相信新歌也是由Wyman操刀，而花姐也有留言多謝Wyman。小儀亦有留言：「擠出喜感做諧星！」

▲ Wyman一直好支持MIRROR。

其實Wyman一直很支持MIRROR成員，曾在演唱會後台合照後， 曾留言：「你估寫中晒12星座嘅心聲難吖？定完美又啱尺寸咁為12位 Mirror 成員每人度身訂造一份歌詞難？」之後不少粉絲期待他真的能坐言起行。

同場加映：Anson Lo訪問