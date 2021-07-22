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【屍體發現】28歲失蹤男伏屍油麻地王子酒店房內　警方在其居所檢獲遺書

社會 10:15 2021/07/22

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油麻地廟街46至54號王子酒店現伏屍案。（黃傑偉攝）

油麻地廟街46至54號王子酒店現伏屍案。警方昨午（21日）接獲職員報案，指執房時發現一名男子倒臥在房間床上，頸部有多處傷痕，於是報警求助。警方經調查後證實男子已死亡，其身份為28歲姓鄭失蹤男子，案件暫列屍體發現。消息指失蹤男子曾在該酒店內企圖燒炭自殺不遂，酒店房間內遺下一盤燒過的炭。

警方於現場檢獲一把刀，初步調查相信死者在酒店內以刀傷害自己，亦在死者位於青衣區的住所內檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。警方指，男死者前日（20日）上午離開青衣路一間酒店後失蹤，其家人已向警方報案。

求助網站和熱線：

  • 香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222
  • 醫院管理局精神健康專線：24667350
  • 東華三院芷若園熱線︰18281
  • 撒瑪利亞會熱線︰28960000
  • 社會福利署熱線︰23432255
  • 生命熱線：23820000
  • 利民會《即時通》：35122626
  • 明愛向晴熱線﹕18288

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記者：黃傑偉、陳子謙

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