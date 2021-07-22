【強制檢測】沙特領事女兒疑家居檢疫時外出或違法　政制局：無法回應

▲ 染疫沙特領事女兒居於太古城唐宮閣。（陳國峰攝）

本港昨日錄得5宗輸入個案，包括一名居於太古城唐宮閣、前日初步確診的沙特領事一對子女，兩人昨日證實確診，其中沙特領事的13歲女兒，按相關豁免人士規定，上周五抵港後於太古城唐宮閣家居隔離，惟她疑於7月17至20日家居隔離期間外出，衞生防護中心指她曾到過太古城ZARA及APITA，另外昨日也公布她到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站，有關處所需納入強制檢測。

沙特領事的13歲女兒到過太古城ZARA及APITA，另到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站，有關處所需納入強制檢測。詳情即看：【下一頁】

TOPick昨晚就事件向政制及內地事務局和食衞局查詢，當中是否有人涉嫌違反家居檢疫令規定，惟食衞局指涉及領事豁免酒店檢疫的事宜是由政制局處理；政制局又指領事入境獲豁免酒店檢疫毋須經他們批准，故無法回應；直至昨晚深夜，兩局均拒絕回應。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，該名13歲女童很大機會於沙特染疫，因抵港後翌日已發燒，又指她發病後已具傳染性，強調當局必須加快追蹤兩姊弟於抵港後4日內的行動軌迹，包括曾乘坐的交通工具，相關地點必須盡快納入強檢名單，曾與2童接觸的人亦應盡快隔離，至未來兩周社區沒有新增個案才算是低風險。

梁批評事件反映豁免部分人士於酒店檢疫存在監管漏洞，又指港府應只讓領事本人獲豁免檢疫，其家眷不應同樣受惠。他又指，家居隔離地點不應在人煙稠密的屋苑，因有機會造成垂直傳播，後果不堪設想，認為當局應重新審視相關安排。

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記者：鄧凱文、郭詩詩