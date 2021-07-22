【自私鄰居】將軍澳鄰居窗邊長開強光燈　凌晨被照亮廳房住戶投訴不果超無奈

▲ 將軍澳有自私住戶長開強光燈，燈光直射別人客廳和睡房。

鄰里之間互相幫忙，住也住得快樂些。但近日有將軍澳網民無奈表示，鄰居在窗邊安裝了一盞強光燈，凌晨仍然開著燈，光線照射客廳和睡房，情況已持續一星期。惟投訴不果，對方反問有甚麼問題，令事主感到困擾，遂發文求助。

事主在facebook群組「將軍澳主場」表示，鄰居新安裝的燈光線十分猛烈，至凌晨4時仍然未關，「照住我客廳同睡房」。她表示，已就事件向大廈管理處反映，惟得到的回覆令人無奈，鄰居反問「在自己屋企開燈有乜問題」。因問題已持續一星期，故她發文詢問網友意見，「咁我其實可以點做？」

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從相片可見，事主單位被強光照射後，窗框影子在牆壁清晰可見，當時牆上掛鐘顯示的時間為上午4時10分。有網友留言表示自己同為受害者，住在事主樓下單位，睡房同樣被強光照射。有人估計鄰居用的是戶外露營燈，不少網友均斥責鄰居行為自私，紛紛獻計，以讓對方知難而退。有人建議事主向環保署投訴光污染問題，亦有人獻上奇招，以其人之道，還治其人之身。

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責任編輯︰羅嘉欣