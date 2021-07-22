【豪華巴士】九巴員工不可免費乘搭「星級尊線」　工會批長者及殘疾人士不適用如同歧視

▲ 九巴本月18日起開辦2條「新型長途巴士服務」路線。（九巴提供）

九巴本月18日起開辦「新型長途巴士服務」，兩條分別是來往兆康站北及灣仔北的P960線，以及來往朗屏站或元朗西及天后的P968線。九巴近日向員工發內部通告，指除了「長者$2優惠和九巴月票」外，「免費乘車證」亦不適用於有關路線。

以往持「免費乘車證」包括九巴職員證、家屬證及退休證之人士，過往可免費乘搭九巴及龍運任何路線的巴士。汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰對此感到不滿，批評九巴開新路線但多設規限，又指長者及殘疾人士的乘車優惠亦不適用，如同歧視，認為九巴有必要為此檢討。

九巴發言人表示，新型長途巴士P960和P968作為嶄新推出的試驗服務，車廂內不設企位，為確保有足夠座位供乘客享受有關服務，經審視後，非執行職務的職員、職員家屬及退休員工，不能免費乘搭該兩條路線。根據員工合約，公司可就乘車福利作出檢討和改動。

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記者：陳子謙