【復課爭議】港媽收通告獲悉9月恢復全日制　小學家長群起批學校強推等同虐待兒童

▲ 港媽收通告獲悉9月恢復全日制，小學家長群起批學校強推等同虐待兒童。

受新冠肺炎疫情影相，香港的莘莘學子經歷停課、暫停面授及復課半日等安排。近月疫情放緩，加上學生、老師及家長陸續接種疫苗，有學校考慮在新學年恢復全日制上課。有港媽於社交媒體發帖，指收到孩子學校的通告，9月學校將會恢復全日制上課，詢問其他家長孩子學校復課的安排。不少家長群起抗議，批評學校恢復全日制上課等同虐兒，「做乜要俾啲無理虐兒政策控制？」

有港媽在Facebook專頁「不願小朋友成為功課奴隸」發帖，稱收到孩子學校的通告，新學年9月8日將恢復全日制上課。不少家長表示同樣受到學校的通知，但有通告寫明情況將會待教育局決定再公佈有關詳情。

家長憂學校用膳增傳染風險

有家長直斥學校安排罔顧學生安全，指學生在校脫下口罩吃飯會增加傳染風險，

打針都有機會確診，點可以恢復全日制，一起吃午飯太危險！

有家長同意小朋友的危機意識較弱，難確保「真安全」，「而家都仲有疫情，如果返全日制小朋友又要係學校食飯，咁咪又會爆過」。

半日制更適合家長小朋友

另有家長認為半日制家長及學生身心均較健康，認為半日制上課更加適合，小朋友有更多自由活動時間，「半日制教到全個課程，成績反而好過以前，仲冇咁辛苦，連做功課都冇咁勞氣。」有家長建議去信教育局，讓家長自由選擇半日制或全日制。

批恢復全日制如同虐兒

有家長批評恢復全日制上課如同虐兒，學生因疫情措施在校受種種限制，

小息冇得一齊玩、冇得離位、冇得share食物。想像唔到返全日都被板圍住、小息被圍、食飯被圍，圍圍圍到3點半先放學，會唔會太慘呀！

又有家長表示，「唔好講咩學校有社交，半日制都有小息，但小息同坐監差唔多，佢哋寧願返屋企call 朋友。」及「做乜要俾啲無理虐兒政策控制？如果返全日，我會向學校於下午自行請假，好好利用時間俾孩子休息，然後才有精神溫習及進修興趣。」

同場加映：家長免帶病毒惡菌入屋 入屋接觸小朋友前防疫五部曲

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳