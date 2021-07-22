【生存演技派】火火邀193授「無賴式自信」　ERROR郭嘉駿：最緊要有氣勢【有片】

▲ 火火邀193親授「無賴式自信」，幫學員襯衫街頭示範爆粗壯膽。

由導演火火與楊詩敏（蝦頭）主持的ViuTV綜藝節目《生存演技派》，於昨晚（7月21日）播出的一集中，邀請到「宇宙天團」ERROR的成員193（郭嘉駿）任嘉賓，為節目中的學員Jacky擔任客席導師，教他如何表現自信。

出名大膽的193示範街頭爆粗，希望為學員壯膽，更分享如何培養「無賴式自信」。

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▲ 火火與蝦頭教學員將演技融入生活。（節目截圖）

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193教提升自信

ViuTV節目《生存演技派》找來兩位畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系的導演火火與演員蝦頭，兩位好戲之人以他們學過的理論，結合人生經驗，指導一眾素人學員去練習與實戰，將演技融入現實生活，改善性格和人生。

在昨晚播出的「即興劇場」中，火火邀請到ERROR成員193擔任特別嘉賓，為剛考完DSE的年青人Jacky擔起導師的職責，示範和教導Jacky如何展示出自信的一面。

火火表示：「想Jacky能夠模彷193，他是那種不顧後果、有自己態度的人，能學到五成已經有很大轉變。」

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▲ 變成「孖公仔」。（節目截圖）

以造型增加自信

曾任職時裝採購、現擁有自家品牌的193，見到Jacky後的第一件事，就是發揮他的時裝觸角，為其襯衫換新造型。

193把Jacky換成跟他「孖公仔」一樣的打扮，之後為他換上另一身較為適合他的潮流服飾，193認為：「覺得造型能夠幫你增加自信，其他人一開始未能欣賞到你的內心，但第一眼看到你，就可以欣賞到你的造型。」

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193教「無賴式自信」

此外，火火要求Jacky觀察193的談吐，見到193走在街上已經有不少路人要求合照，人氣高企。

而193亦展示他的自信心，四出「兜搭」路人、店員與對方聊天，Jacky全程在旁觀察和嘗試模仿。

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▲ 193金句：「要有覺得全世界都是垃圾的自信。」（節目截圖）

193對著鏡頭分享他的「無賴式自信」如何培養：「模仿我的話，要有那種覺得全世界都是垃圾的自信，其實你不需要很有內涵，你扮有，別人就會覺得你有。」

之後193更向Jacky分享他的「壯膽秘技」，就是說話之前要先講一個粗口，更馬上於街頭示範：「因為你無信心，講任何說話之前先說『X』壯膽。最緊要有氣勢，甚麼事情都要讚自己『掂丫』，你想有自信，首先要覺得自己好勁，你覺得自己好勁，別人就會覺得你好勁。」

▲ 聽到Jacky爆粗，193失笑。（節目截圖）

193送上暖心鼓勵

雖然Jacky的氣勢未能達標，但都成功在街頭「抄牌」，得到女生的電話號碼。但最後火火與193為他給分數，二人分別給予30分與25分的低分，認為他還有很大的進步空間。

193亦很正面地向Jacky給予鼓勵：「知道他想進步，只是暫時未找到一個適合的方法，如果給他多點時間他是做到的，現在才19歲，有排玩啦講真！」

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