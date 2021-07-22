【MIRROR X ERROR星蹤】16子明天現身屯門　前妻為見「老公」今早開始排隊霸靚位

▲ MIRROR與ERROR明日將現身屯門出席公開活動。

人氣爆登的男團MIRROR與ERROR將於明天（7月23日）在屯門出席公開活動，為ViuTV播東京奧運造勢。據知MIRROR與ERROR屆時現身的地點為屯門市廣場，而今早（7月22日）起，社交平台已流出不少在該商場所拍的照片，可見已有不少Fans到場霸位等睇「老公」！

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▲ MIRROR明日將現身屯門出席公開活動。（Instagram圖片）

MIRROR+ERROR粉絲做足準備

MIRROR與ERROR人氣爆棚，成員們的一舉一動都受關注，只要有他們的地方定有不少Fans守候，為的只是見偶像一面。在疫情影響下，今次難得有公開活動，一眾Fans更是蓄勢待發，見證16子全員同場的盛大場面。

有網民在社交平台分享現時屯門市廣場的實況，可見商場內已圍起圍板，劃出活動場地並放好鐵欄。而鐵欄外就已有不同後援會放置應援物，如有手幅、橫額及手牌等，為霸靚位各出奇謀，更有不少粉絲已現身排隊，但距離明天活動時間中午12時卻仍有逾24小時才開始，非常誇張！

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▲ 已有粉絲到場排隊。（取自「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」）

因「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」出現後，令大眾知道一眾鏡妻粉的老公自稱作「前夫」，並也叫老婆做「前妻」。

有人就分享場內可見，有不少「前妻」已到達現場霸位：「前妻們開始霸位，已經排左3行…」、「沒有最癲只有更癲」、「真係有人已擔定櫈仔」，更有人搞笑地指以為活動改期變今日，而一眾前妻要有靚位睇16子就要再想想辦法如何脫穎而出！

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不過，另亦有心水清的網民指出商場並非24小時開放，到晚上定會被趕，故明天又要再重新排隊。

另亦有網民表示已看見商場保安正勸喻粉絲們先離開，估計要到明天才可再見到一眾鏡粉們及「404」（ERROR粉絲的專稱）的出現。

同場加映：Anson Lo專訪