【蚊患問題】申訴署質疑食環署蚊患指數籠統　或令人低估蚊患嚴重地區

▲ 申訴署質疑食環署蚊患指數籠統，或令人低估蚊患嚴重地區。(陳國峰攝)

蚊患問題備受公眾關注，食環署負責全港公眾地方防蚊及滅蚊工作。申訴專員公署發現，食環署執行防治蚊患工作等均有不足。

公署指，食環署針對白紋伊蚊，於全港64個監察地區設置3440個誘蚊器，每月以列表及平面地圖方式發布「誘蚊器指數」及「密度指蚊」。公署批評，食環署每月只是公布指數的實際數字，並沒有級別及相關含意，而且指數亦過於籠統，容易出現蚊患嚴重地區被其他蚊患較輕的地區「拉低」的情況，令人低估蚊患情況。

在防治蚊患工作方面，公署指食環署現時的監察模式已沿用多時，是否完全切合本港的環境和狀況，值得檢視。申訴專員趙慧賢認為，署方應設立有效應變機制，善用蚊患指數和相關投訴數據，在蚊子滋擾較嚴重地區進行針對性的滅蚊工作。

另外，公署審視3個監察地區的防治蟲鼠隊巡查記錄後發現，承辦商隊伍的恒常或突擊巡查，食環署不同職級的巡查人員，均有不足，包括部分巡查人員沒有做足巡查，或未有在合約管理系統內輸入完成巡查記錄，顯示食環署對巡查工作缺乏監管。

公署向食環署提出8項建議，包括適當整合每月發布的數據，善用數據以更精準反映本港蚊患情況，妥善備存防治工作紀錄等。

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記者：蘇文軒