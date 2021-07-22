【梅艷芳】王丹妮演梅姐獲廖啟智傳授演技　Louise難忘智叔無私教誨

▲ 智叔生前曾教導王丹妮演梅姐。

首次涉足影圈的新人王丹妮（Louise）初登銀幕便要飾演舞台皇者梅艷芳，Louise正式投入拍攝電影《梅艷芳》前，導演梁樂民和電影公司已請來三位神級歌演舞佼佼者，為Louise擔任導師，進行地獄式特訓歌藝、演技及舞蹈。

這三位在Louise口中的恩師分別是已故演技備受肯定的廖啟智，殿堂級音樂監製趙增熹，及舞藝超凡的著名排舞師麥秋成。

廖啟智無私教誨

廖啟智在演戲上獲獎無數，生前更是香港浸會大學電影學院全職講師，Louise有幸在拍攝《梅艷芳》前跟智叔學習演技。

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Louise萬分感激的說：「演戲方面好多謝智叔，我的演技是由零開始，他慢慢用很多時間去了解我，他與我聊了很多，以了解我內心世界，給我很多課堂讓我學習肢體演技、閱讀劇本等基本知識，智叔很用心教我，他對演戲的熱誠及態度很值得我學習，他曾對我說，每拍完一場戲之後，演員都會有遺憾，認為可以演得更好，我們就要將這個遺憾轉化成為推動力，便能夠做得更加好，我會銘記於心。」

智叔在課堂上曾對 Louise說：「信念要好強，要畀觀眾感覺你是真實的。演員的任務是要演好角色，首先要知道角色的背景，要知道自己內裏有甚麼素材是吻合這個角色，如果你擁有越多素材吻合自己的角色，你便會越容易去掌握角色，所以你一定要很清楚自己。」

即使再沒有機會跟這位恩師面對面的學習，但Louise 坦言能夠「掹車邊」成為智叔學生之一，是她的福氣，永遠懷念這位恩師。

▲ 王丹妮演梅艷芳花了不少心機。

跟麥秋成趙增熹特訓

音樂造詣深厚的趙增熹，細心人所共知，但教導新人很嚴厲，而且每個音調要求高，更是不能出錯。

在《梅艷芳》中要演繹梅姐多首作品的Louise說：「趙增熹老師花了很多心機時間在我身上，會與我研究如何運用聲音，如何每一個字咬字清晰。老師會親自彈鋼琴幫我伴奏，讓我容易去融入情緒，感謝他花了這麼多心機時間培育我。」

著名排舞師麥秋成，為不少天王天后歌手編排舞蹈。自認是宅女，完全不懂跳舞的Louise，因為新戲要演繹勁歌熱舞，跳出舒適圈挑戰自己弱項，跟麥秋成學跳舞絕對是難度挑戰。

Louise說：「麥秋成老師很用心，我本身不懂得跳舞，沒有舞蹈底子，秋成老師需要由零開始教起，他花了很多時間心機，很努力找相關的舞蹈片段給我看，又與我一起練習當年的舞蹈。」

Louise表示，自己在舞蹈上很努力從基本功開始練習，感謝秋成用心逐個動作教導，Louise腼腆的說：「希望我不會辜負秋成老師的努力。」