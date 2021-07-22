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【疫苗接種】3青少年接種復必泰疫苗後疑患心肌炎　孔繁毅：出現機會率罕見惟屬預期之內

社會 11:23 2021/07/22

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新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。

本港3名12至15歲青年打針2天後感胸痛疑患心肌炎，目前情況穩定。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，年輕人接種復必泰後疑心肌炎，或是因為年輕人對免疫反應較強，認為出現有關情況屬預期內，惟強調出現的機會率屬罕見。

孔繁毅今早（22日）接受電台訪問時指，青少年種復必泰疫苗後出現懷疑患心肌炎的情況屬於預期之內。他引述以色列及美國等地的數據，指大部分打針後出現心肌炎的患者均為30歲以下男性，其中以16歲以下年輕人較多，相信主要是年輕人對免疫反應較強而致，惟大部分患者的反應多數為輕微，且暫未能解釋為何男性個案較多，建議青少年在接種疫苗後一周都不做劇烈運動。

他指出，心肌炎主要症狀是心口翳悶、出現輕微發燒等，建議出現狀症的人即時求醫，入院治療及評估，指如市民在打了首針後出現不適，可先做心臟評估，例如照超聲波等，才決定是否打第二針。他又強調，打針後出現心肌炎的機會率都屬罕見，且出現徵狀只屬輕微，康復比率亦高。

至於社區疫苗接種中心預計會在9月底關閉，孔繁毅認為如接種中心可繼續開放就最好，相信可以進一步提高接種率，又說部分有較少人接種的中心，基於營運成本或人手等問題或要關閉，但其他人流較多，或者較近市中心的接種中心就應該繼續營運。

他續指，本港要達至7成接種率的目標是基本需要，指當達至目標後或可放寬部分措施，惟仍要再提升接種率，尤其是長者接種比例。

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責任編輯：郭詩詩

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