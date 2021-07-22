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【東京奧運】港協暨奧委會成立「奧林匹克之友」推廣運動　明晚西九文化區直播開幕禮

社會 11:24 2021/07/22

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港協暨奧委會副會長霍啟剛。

東京奧運明日（23日）開幕，港協暨奧委會早前成立奧林匹克之友（Olympic Fans Club），推動公眾對體育運動的興趣，費用全免。港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，這個平台除了會發放體育相關資訊，亦會舉行活動拉近運動員與市民的距離，其中在明日（23日）5時起於西九文化區藝術公園舉行「Go Hong Kong Team 開幕典禮」活動。

霍啟剛又指，在奧運開幕禮後，平台會舉辦不同接觸運動、將運動帶入社區的活動，包括在全港各區體育館舉辦攀石體驗活動，會有教練親身教導，費用全免，未來亦會舉行行山的活動。

「香港奧林匹克之友」會籍申請表，詳情即看：【下一頁】

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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