【東京奧運】港協暨奧委會成立「奧林匹克之友」推廣運動　明晚西九文化區直播開幕禮

▲ 港協暨奧委會副會長霍啟剛。

東京奧運明日（23日）開幕，港協暨奧委會早前成立奧林匹克之友（Olympic Fans Club），推動公眾對體育運動的興趣，費用全免。港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，這個平台除了會發放體育相關資訊，亦會舉行活動拉近運動員與市民的距離，其中在明日（23日）5時起於西九文化區藝術公園舉行「Go Hong Kong Team 開幕典禮」活動。

霍啟剛又指，在奧運開幕禮後，平台會舉辦不同接觸運動、將運動帶入社區的活動，包括在全港各區體育館舉辦攀石體驗活動，會有教練親身教導，費用全免，未來亦會舉行行山的活動。

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責任編輯：陳子謙