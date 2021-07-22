【校長專欄】畢業禮爸媽流下感動眼淚 基華校長：女兒畢業把我生命圓滿了一部分

▲ 為人父母之所以快樂、感動，是因為他們看見自己的子女成長，也以子女為榮。

七月是畢業典禮舉行的月份，我自己也出席了不少幼稚園、小學、中學的畢業典禮。

剛出席了一個小學畢業典禮，主持典禮的校監身穿著厚厚的博士袍，在給小六的畢業生娓娓道來博士袍上的顏色、形狀的各種意思。四方帽的流蘇，其實叫作「帽穗」，在完成學業，畢業的時候，就要把流蘇從右邊撥到左邊，這個動作叫作「撥穗」，意思如同麥穗已熟，學生學有所成，可以振翅高飛。

跟小學生講解一件博士袍的各項意義，或許對於他們來說有點深遠，但我從部分孩子的眼中看見閃亮的光采，充滿了期盼和躍躍欲試的神情。也許十多年後，就有一個又一個的大學生出現，繼續追尋他們的夢想。原因可能就是緊記著當年校監刻意在炎夏中穿上這件絨布縫製的博士袍，跟他們說了一番鼓勵的話，讓他們小小的心靈中烙下了一個印記，種下了夢想的種子。

我又曾在一個幼稚園的畢業典禮中，看見老師們安排了孩子們各持一朵花，在最後的環節把花朵送給他們的父母，感謝他們的養育之恩。我看見有些家長從兒女手中接過花朵時，真的感動得流下眼淚。

這些感覺，我也明白，因為當我看見自己女兒幼稚園畢業的時候，我覺得她忽然間長大了，成熟和懂事了，甚至把我的生命又圓滿了一部分。然後又憶起，當年自己大學畢業的時候，爸爸媽媽高高興興地要求一定要參加我的畢業典禮，那張相，他們是笑得格外的燦爛，願我也能圓了他們心中的夢。

為人父母之所以快樂、感動，是因為他們看見自己的子女成長，也以子女為榮。在看見孩子穿上畢業袍的一刻，領受畢業證書的當兒，過往無論曾付出多少的勞苦，都一掃而空了，彷彿在自己的生命道上又多了一顆閃星星。願所有在各個學習階段的畢業生，繼續努力求進，振翅翱翔。

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