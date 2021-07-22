【7.21暴動案】7名被告就暴動等罪被判監3年半至7年

▲ 涉及4罪的被告鄧懷琛刑期最重，被判監禁7年。（經濟日報資料圖片）

兩年前7.21港鐵元朗站一帶發生白衣人暴動及襲擊事件，7名被告早前被裁定暴動及有意圖傷人等6罪罪成，還押至今（22日）於區域法院判刑，7人被判監3年6個月至7年，其中涉及4罪的被告鄧懷琛刑期最重，被判監禁7年。

7名被告依次為黃英傑（50歲；電工）、林觀良（50歲；商人）、林啟明（45歲；商人）、鄧懷琛（62歲；商人）、吳偉南（59歲；貨車司機）、鄧英斌（63歲；退休）及蔡立基（41歲；機械技工）。

林觀良及林啟明在開審前已承認暴動罪。其餘5名被告早前則否認控罪，經審訊後黃英傑、鄧英斌及蔡立基在元朗站的暴動及有意圖傷害他人兩罪罪名成立；鄧懷琛及吳偉南的暴動及串謀有意圖傷人兩罪罪名成立；鄧懷琛另外被控在形點商場及元朗站的暴動及有意圖而傷人兩罪罪名成立。

另外，案中首被告王志榮早前經審訊後被裁定罪名不成立，無罪獲釋。律政司發言人昨（21日）表示，將就法官對王作出無罪的裁決提出上訴。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂