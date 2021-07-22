  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【7.21暴動案】7名被告就暴動等罪被判監3年半至7年

社會 11:38 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

涉及4罪的被告鄧懷琛刑期最重，被判監禁7年。（經濟日報資料圖片）

兩年前7.21港鐵元朗站一帶發生白衣人暴動及襲擊事件，7名被告早前被裁定暴動及有意圖傷人等6罪罪成，還押至今（22日）於區域法院判刑，7人被判監3年6個月至7年，其中涉及4罪的被告鄧懷琛刑期最重，被判監禁7年。

7名被告依次為黃英傑（50歲；電工）、林觀良（50歲；商人）、林啟明（45歲；商人）、鄧懷琛（62歲；商人）、吳偉南（59歲；貨車司機）、鄧英斌（63歲；退休）及蔡立基（41歲；機械技工）。

林觀良及林啟明在開審前已承認暴動罪。其餘5名被告早前則否認控罪，經審訊後黃英傑、鄧英斌及蔡立基在元朗站的暴動及有意圖傷害他人兩罪罪名成立；鄧懷琛及吳偉南的暴動及串謀有意圖傷人兩罪罪名成立；鄧懷琛另外被控在形點商場及元朗站的暴動及有意圖而傷人兩罪罪名成立。

另外，案中首被告王志榮早前經審訊後被裁定罪名不成立，無罪獲釋。律政司發言人昨（21日）表示，將就法官對王作出無罪的裁決提出上訴。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂

相關文章

【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
21:26 2021/07/21
【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
【港區國安法】首涉違國安法案結案陳詞　控方指被告曾作煽動分裂行為即罪成
14:09 2021/07/20
【港區國安法】首涉違國安法案結案陳詞　控方指被告曾作煽動分裂行為即罪成
【港區國安法】首違國安法案續審　辯方專家指7.21事件激化涉案標語
14:13 2021/07/15
【港區國安法】首違國安法案續審　辯方專家指7.21事件激化涉案標語

你可能感興趣

【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
21:26 2021/07/21
【7.21暴動案】首被告被裁定罪名不成立獲釋　律政司就裁決提出上訴
【港區國安法】首涉違國安法案結案陳詞　控方指被告曾作煽動分裂行為即罪成
14:09 2021/07/20
【港區國安法】首涉違國安法案結案陳詞　控方指被告曾作煽動分裂行為即罪成
【港區國安法】首違國安法案續審　辯方專家指7.21事件激化涉案標語
14:13 2021/07/15
【港區國安法】首違國安法案續審　辯方專家指7.21事件激化涉案標語
請願示威 元朗 港鐵 律政司

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】