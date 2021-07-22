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【旅遊氣泡】新加坡疫情反彈收緊防疫措施　商會料政府繼續大力「谷針」

社會 11:39 2021/07/22

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港星「旅遊氣泡」安排再延至下月底檢視，商會指一朝回到解放前。(資料圖片)

新加坡近日新冠疫情反彈，香港與對方檢視「旅遊氣泡」安排再次延期至下月底。新加坡香港商會會長陳文平表示，情況並非預期之內，原以為月底可放寬堂食人數至8人，但社區病例已出現，近日共出現29個大大小小的感染群組，其中最大的，是昨日新增130宗個案、累計173宗確診的漁港群組。

陳文平今（22日）在港台電台節目指出，由於較多長者到上述漁港街市買菜，但國內仍有30%長者未接種疫苗，新加坡政府擔心到街市買菜的長者會受感染，因此決定「一朝回到解放前」，今日起禁止堂食，只准外賣，出行人數由最多容許5人收窄至2人。

陳文平表示，新加坡目前有50%人口已經接種兩劑新冠疫苗，按目前每日增加1個百分點的接種率推算，兩星期後會有多14%人已打兩針，指當地年輕人接種率高，但70歲以上的長者接種率低，他估計長者因擔心接種出現副作用，或認為自己外出次數不多感染風險較低，因而對接種疫苗卻步。他補充，當地民眾對近日疫情反彈感到緊張，相信政府會繼續大力「谷針」。

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記者：陳麗娜

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