【東京奧運】李慧詩3戰奧運目標奪兩獎牌　沈金康評愛徒：能力水準歷來最好

▲ 香港單車隊今年派出6人出戰奧運，第3度征戰的「牛下女車神」李慧詩更是奪牌熱門。（體院提供）

東京奧運明晚（23日）正式舉行開幕禮，單車項目素來都是港隊的獎牌希望，港隊今年派出6人出戰奧運，第3度征戰的「牛下女車神」李慧詩更是奪牌熱門，將會參加爭先賽和凱林賽，8月4日於伊豆單車館亮相。李慧詩表明兩項比賽都以獎牌為目標，認為只參加個人賽，體能上較有利。單車隊總教練沈金康指李慧詩的能力和水準是歷來最好、最成熟，對她充滿信心。

單車項目一向都受港人關注，港隊今屆派出5女1男出戰5項比賽，李慧詩與師妹李海恩一同挑戰凱林賽和爭先賽；逄瑤、楊倩玉、梁寶儀則參加女子全能賽，以及今屆新增的女子麥迪遜賽；而隊中唯一的男將蔡曉鋒，將參加男子公路賽。

今屆只參戰個人賽 體力佔優

李慧詩在2010年廣州亞運奪金一戰成名，2年後更於倫敦奧運取得銅牌，至此她的表現備受矚目。不過，李慧詩在2016年里約奧運的凱林賽中「炒車」負傷，於凱林賽和爭先賽與獎牌無緣。

今年是李慧詩第3次參加奧運，現時世界排名第2的她坦言已經準備就緒，更明言會以獎牌為目標。她上月完成5日賽程的奧運模擬賽，形容過程「死而後生」，但最後都忘我地作賽，訓練中速度和爆發力都有加強。她認為只需要備戰個人賽事，相較其他車手可能參加團體賽，有體力上的優勢。

與李慧詩一同出戰的，是4年前由蘇格蘭回流的李海恩，為的是一圓奧運夢。她形容備戰奧運的過程就像過山車，試過攞獎也試過受傷，也犧牲與家人的時間。

李海恩4年前回流 盼圓奧運夢

她表示，教練認為她頭腦清晰，戰術運用妥當，只要訓練時要求夠高、夠狠，比賽會有收穫，而她的目標則是在計時圈做出個人最佳時間及晉身凱林賽次圈。

今屆新增的女子麥迪遜賽，是由2名選手交替接力比賽，可於比賽前才決定參賽人選，3名女將逄瑤、楊倩玉和梁寶儀均有可能出賽。教練沈金康指3人水平相當，誰人出戰的機會都大，但港隊在此項目水平不算很強，會盡力爭取最好成績。

至於唯一的男將蔡曉鋒將於7月24日參加男子公路賽，沈金康指240公里的比賽中需要爬升海拔2,400米，蔡曉鋒體重較輕，爬山能力較強，適合他發揮表現。

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記者：徐紹軒