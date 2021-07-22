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【5000元消費券】荃灣廣場力谷消費券獎賞　場內消費有機會獲5600元商場禮券【內附詳情】

休閒消費 12:14 2021/07/22

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熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

荃灣廣場將由8月1日至9月26日，推出「消費券3重賞」，將原有$5,000電子消費券金額於商場內消費，有機會額外多賺$5,600商場贈券。（廣場提供）

首期電子消費券將於8月1日發放，荃灣廣場將於8月1日至9月26日期間推出「消費券3重賞」，將原有$5,000電子消費券金額於商場內消費，有機會額外多賺$5,600商場贈券。

第一賞：消費滿指定金額   換高達$600 商場贈券   實行全民開心消費

由8月1日起，於場內使用電子貨幣消費滿$2,000即可享$100指定商場贈券，假日更加推「周末賞」，消費滿$5,000即送$500指定商場贈券，相等於10%回贈優惠！而贈券包括場內多個餐飲、美容、化妝、潮流服飾，及運動用品等超過80個零售商戶，讓大家洗得盡興。

每月「最高消費賞」額外享$5,000商場贈券。（廣場提供）

第二賞：送出逾7,000萬The Point 會員積分    憑消費尊享高達5倍積分

The Point by SHKP會員同時可享第二賞，憑消費可享高達5倍積分，如消費購物滿$2,000，即領取10,000積分，可以7,500積分換領換領$30新地商場電子贈券。

壓軸賞： 每月「最高消費賞」額外享$5,000商場贈券

荃灣廣場特設壓軸賞——每月「最高消費賞」，於8月及9月中首3位累積最高消費的顧客，可額外獲得$5,000商場贈券，等於多賺一倍消費券！

記者：曾嘉善

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