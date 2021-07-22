【IB狀元】130名IB狀元與7名DSE狀元 IB專家拆解為何狀元數字相差之大

▲ IB專家分享為何狀元數字相差之大。

今個月DSE放榜總共有7位狀元，今年筆者母校拔萃男書院亦沒有上榜狀元， 但是另一邊廂IB國際學校放榜竟然有多達有130位狀元！為何狀元數字相差之大，當中究竟代表什麼意思呢？

DSE狀元競爭難

IB 狀元130名，讀者一定會覺得香港IB考生眾多， 其實學生每年人數不過是2,100名左右，狀元機率尤其高，即是每20名同學就有一名是滿分！當然IB是一個全球考試， 總考生人數多達17萬人。當然只是香港考生比較，DSE奪得狀元則困難得多，因為總考生人數高達5萬名考生。

名校生轉讀IB

DSE考試始終留於本地課程， IB則是全球國際認可， 尤其現在不少家長考慮移民。或會去外地工作，小朋友若果讀DSE 到外國升學始終會有分數認受問題，所以這正是為何本地很多名校如聖保羅男女，拔萃男書院，聖士提反都會有雙軌制度給家長選擇。不少菁英學生都選讀了IB課程，自然狀元數目水漲船高。

香港的IB課程和師資都是有保證，全球只有1,000多位狀元， 香港這個彈丸之地已經包辦了10%！真的可能下一個狀元就是你或你的子女。當然IB學費不菲，大家都要慎重比較DSE和IB，哪個更適合自己再作決定。

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文章獲HKexcel IB Specialist授權轉載。

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