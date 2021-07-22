  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外聘傳譯】部門覓外語傳譯員愈見困難　申訴專員倡政制局建中央資料庫

社會 11:52 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

申訴專員趙慧賢。（陳國峰攝）

申訴專員就政府外聘傳譯服務完成主動調查，指部門尋找具經驗外聘傳譯員出現困難，建議由政制局統籌設立資料庫，方便其他部門參考。政制及內地事務局發言人表示，大致接納並會審慎研究申訴專員建議。

報告指，以往不少執法部門尋找外聘外語及其他中國方言傳譯員時，會參考司法機構政務處備存的登記名單。自2018年司法政務處停止向外提供及更新登記名單，但政府現時沒有整合相關資料及標準，令部門服務受影響。

申訴專員趙慧賢表示，收到部門反映尋找具經驗且熟悉法庭審訊程序的外語傳譯員愈見困難，甚至仍參考舊有登記名單，故建議政制及內地事務局擔當統籌角色，設立外聘傳譯員的中央資料庫，便利各局或部門揀選及採購適合外聘傳譯服務，有系統地監察和記錄個別外聘傳譯員的表現。

報告又指，由當局及相關機構各自記錄和處理表現欠佳的外聘傳譯員的做法效率欠佳，無助政府從整體監察傳譯員的表現。

公署建議，政制局可考慮收集市民對其他中國方言傳譯服務需求的數據，以協助政府掌握有關需求；政制局日後亦可視乎收集的資料及檢討結果，考慮是否有需要將其他中國方言傳譯員的資料，加入外聘傳譯員的中央資料庫。而當局亦可提醒當局及相關機構，在聘用外聘傳譯服務供應者時，可積極探討所涉的傳譯工作性質是否適合以遙距方式進行，以增加彈性。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【蚊患問題】申訴署質疑食環署蚊患指數籠統　或令人低估蚊患嚴重地區
今日 11:10
【蚊患問題】申訴署質疑食環署蚊患指數籠統　或令人低估蚊患嚴重地區
【疫苗接種】3青少年接種復必泰疫苗後疑患心肌炎　孔繁毅：出現機會率罕見惟屬預期之內
今日 11:23
【疫苗接種】3青少年接種復必泰疫苗後疑患心肌炎　孔繁毅：出現機會率罕見惟屬預期之內
【東京奧運】李慧詩3戰奧運目標奪兩獎牌　沈金康評愛徒：能力水準歷來最好
今日 11:40
【東京奧運】李慧詩3戰奧運目標奪兩獎牌　沈金康評愛徒：能力水準歷來最好

你可能感興趣

【蚊患問題】申訴署質疑食環署蚊患指數籠統　或令人低估蚊患嚴重地區
今日 11:10
【蚊患問題】申訴署質疑食環署蚊患指數籠統　或令人低估蚊患嚴重地區
【疫苗接種】3青少年接種復必泰疫苗後疑患心肌炎　孔繁毅：出現機會率罕見惟屬預期之內
今日 11:23
【疫苗接種】3青少年接種復必泰疫苗後疑患心肌炎　孔繁毅：出現機會率罕見惟屬預期之內
【東京奧運】李慧詩3戰奧運目標奪兩獎牌　沈金康評愛徒：能力水準歷來最好
今日 11:40
【東京奧運】李慧詩3戰奧運目標奪兩獎牌　沈金康評愛徒：能力水準歷來最好
政制及內地事務局 經濟 香港 中國

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】