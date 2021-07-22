【外聘傳譯】部門覓外語傳譯員愈見困難　申訴專員倡政制局建中央資料庫

▲ 申訴專員趙慧賢。（陳國峰攝）

申訴專員就政府外聘傳譯服務完成主動調查，指部門尋找具經驗外聘傳譯員出現困難，建議由政制局統籌設立資料庫，方便其他部門參考。政制及內地事務局發言人表示，大致接納並會審慎研究申訴專員建議。

報告指，以往不少執法部門尋找外聘外語及其他中國方言傳譯員時，會參考司法機構政務處備存的登記名單。自2018年司法政務處停止向外提供及更新登記名單，但政府現時沒有整合相關資料及標準，令部門服務受影響。

申訴專員趙慧賢表示，收到部門反映尋找具經驗且熟悉法庭審訊程序的外語傳譯員愈見困難，甚至仍參考舊有登記名單，故建議政制及內地事務局擔當統籌角色，設立外聘傳譯員的中央資料庫，便利各局或部門揀選及採購適合外聘傳譯服務，有系統地監察和記錄個別外聘傳譯員的表現。

報告又指，由當局及相關機構各自記錄和處理表現欠佳的外聘傳譯員的做法效率欠佳，無助政府從整體監察傳譯員的表現。

公署建議，政制局可考慮收集市民對其他中國方言傳譯服務需求的數據，以協助政府掌握有關需求；政制局日後亦可視乎收集的資料及檢討結果，考慮是否有需要將其他中國方言傳譯員的資料，加入外聘傳譯員的中央資料庫。而當局亦可提醒當局及相關機構，在聘用外聘傳譯服務供應者時，可積極探討所涉的傳譯工作性質是否適合以遙距方式進行，以增加彈性。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒