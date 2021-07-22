【開心速遞】「威龍潘金蓮」失蹤《愛回家》轉玫影圈　梁茵升呢任甜筒輝新作女一

▲ 「威龍潘金蓮」梁茵升呢為電影女一。

曾參演多部周星馳電影如《食神》、《喜劇之王》等的鄭文輝（甜筒輝），近年成立製作公司外更當導演。已開拍多套影片的他近日投資新作《水着女王》，更找來於《愛．回家之開心速遞》裡演「威龍潘金蓮」的TVB藝人梁茵任女主角。

入行約8年的梁茵一直以來在TVB只演配角，曾不諱言感氣餒，剛入行時的她捱過食「叮叮飯」醫肚的日子，到現在終於「升呢」做女一。

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▲ 鄭文輝大讚梁茵演出夠專業。

梁茵當女主角

自從《喜劇之王》之後，鄭文輝已淡出電影圈，從事創作、漫畫及其他媒體的工作，直至數年前他跟李健仁返內地參與節目演出，其後於內地從事演員工作，前年他更一圓導演夢，一連拍攝了幾部驚嚇喜劇。

近日他找來一眾《愛．回家之開心速遞》演員演出新作《水着女王》，據知電影題材為辦公室喜劇，當中梁茵任女主角，只聽戲名，相信梁茵於戲中要以水著上陣，身材標青的她可應付有餘。

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▲ 除了梁茵外，還有其餘三名女演員。

Anita消失《開心速遞》

今年1月尾鄭文輝於個人IG貼出跟梁茵的合照，當中寫道：「好開心梁茵在我最新執導的電影中擔任第一女主角，她在《愛回家》飾演Anita令人印象深刻。」，另外還有三位女演員陳綺雯、李婷婷和李亦喬參與演出。

事實上，去年尾《開心速遞》劇情曾交代George（張明偉飾）和Anita（梁茵飾）這對生意拍檔經常互相利用及合作，同時劇情亦一直暗示二人有觸電感覺，二人看似大有機會成CP。惟其後近半年，梁茵飾演的Anita沒再現身《開心速遞》。

此外，「群姐」許思敏、崔錦棠、杜大偉和鄧永健也有份客串演出《水着女王》。

▲ 幾位《開心速遞》演員亦有份客串。

TVB藝訓班畢業入行

現年27歲的梁茵於中六那年參加過《第16屆Yes!全港校花校草選舉2012》，最終卻落敗，涉足演藝圈前她曾當過模特兒，其後她修讀香港演藝學院表演系藝術榮譽學士課程。

期間獲TVB青睞，最終放棄學位，於2012年參加第26期TVB藝員訓練班後入行，同期同學包括「垃圾清」周梓盈、東張女神李旻芳、林泳淘等。

▲ 梁茵憑演出《開心速遞》而為人認識。

初入行的頭5年，她都只做跑龍套的角色，如村民、辨公室女郎或人家女兒等，連角色名也沒有。她更形容入行最初的3年為人生谷底，當時因為收入少不敢亂花費，每天只花50、60元，早餐吃麵包外，午餐只吃叮叮飯。

及至2017年參演一處境劇《愛·回家之開心速遞》中「威龍潘金蓮」江慧喬（Anita）一角，獲不少觀眾注目；由網民發起的《開心速遞》隱藏美少女選舉中，Kiko每次都榜上有名，可見她穩坐女神寶座。

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同年梁茵邊當演員，邊任職金融從業員以幫補生活。梁茵由於熱愛演戲，故一直未放棄演藝工作。嘗盡先苦後甜演藝路的梁茵，現在終於升呢為電影《水著女王》女一。

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