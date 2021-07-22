【全民造星IV】余潔瀅獲Tiger支持參賽　Zoe盼靠實力去令人欣賞自己

▲ 被指是Tiger（邱傲然）嫂的余潔瀅（Zoe）接受訪問。

被指是Tiger（邱傲然）嫂的余潔瀅（Zoe）最近與鏡嫂們一齊出席連鎖餐廳的宣傳活動，Zoe接受TOPick訪問時表示樂見MIRROR人氣愈來愈高，縱然她澄清跟Tiger是好朋友，但也不介意多了鏡嫂的稱號，笑言會因此而多了廣告。

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▲ 余潔瀅、陳海寧、簡慕華、李炘頤、甄吳露茜。（左起）

余潔瀅澄清非鏡嫂

Zoe說：「其實我不是阿嫂來的，只有Alina和Luxi是，我和Dee姐都是緋聞而已，而且我也澄清了，我們是好朋友。」

參加了《全民造星IV》的Zoe日前與其他參賽者一齊會見傳媒，問到Tiger有否鼓勵她？Zoe回應：「Tiger也有支持我參加《造星IV》，在報道出街後他也知道我參加了，並叫我加油。我未有很詳細地問他的意見，因為他很忙，MIRROR現時有很多工作及廣告。」

她又不介意被當成是鏡嫂，「我沒有因被封為鏡嫂而感到很大壓力，反而很開心因為這名銜而可以來這Event，有錢賺當然是開心的。」

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余潔瀅望被記住

Zoe因拍《男排女將》而認識MIRROR：「至今看見他們愈來愈多工作，很為他們感到開心，每一位也有很多工作及機會，且開始推出自己的單曲及拍戲。我也希望有一天能有如他們這麼忙，會過得很充實。」

現時的Zoe不時被標籤為「Tiger嫂」或「余香凝妹妹」，她坦言：「想透過《全民造星IV》這真人騷去讓大家認識我的性格，認識我唱歌、跳舞或不同的一面，跟家姐不一樣的，漸漸知道我是Zoe，不再掛上任何名銜，靠自己的實力去令人記住。」

她談到跟家姐的分別，「家姐的性格較斯文，有種難以接近的感覺，會被人封為女神，但我則予人較容易親近及活潑的感覺。」

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記者：梁樂欣

同場加映：梁祖堯、MIRROR專訪