【棄養寵物】移民急增寵物遭棄養性情大變　曾有棄貓茶飯不思執意求死明志

▲ 保護遺棄動物協會（SAA）創辦人陳淑娟指出，動物也是血肉之驅，遭遺棄的動物會性情大變。

保護遺棄動物協會（SAA）的源起不少人知之甚詳：兩位創辦人本經營寵物美容店，因1997年移民潮棄養動物大增，她們憑着一腔熱誠，盡能力去幫助這些小動物。

近年，移民的消息再紛至沓來，不少動物的命運像複製歷史，牠們何去何從？SAA創辦人陳淑娟（El Chan）親歷1997年與近年的移民潮，她說面對的境況如出一轍。

El和拍檔Noel本經營寵物美容，1997年時身邊的人相繼辦理移民，把狗狗丟下。「那時見一隻幫一隻，每隻都好心痛，牠們都好靚、好得意，卻是杯水車薪，我實在沒能力每一隻都養下來。」她笑言做寵物美容師，最大樂趣是與狗嬉戲把牠們扮得靚靚，寓工作於娛樂。「但忽然主人說不要，簡直由天堂掉進谷底。我十分不捨，把客人的狗留在寵物店，為牠找一住好人家。」這就是SAA的雛型。

▲ El一路回望，說SAA 24年來如坐過山車，邊做邊學，碰過不少壁，每一步摸住石頭過河。（黃建輝攝）

動物棄養潮沉寂了多年，2020年年頭社會運動後，棄養動物的情況突然增加，與近年的移民潮不無關係。SAA的查詢如雪紛飛，情況不外乎：

一、趕着移民又到期。「我們會建議主人把寵物安置在寄養公司，在外國安頓好後，再由寄養公司辦好手續，讓寵物與主人團聚。」

二、早在決定移民已會與寵物一起同行，在SAA收養的動物，也有被主人帶往外國生活。「收到主人的相片，心裏高興，沒有俾錯動物給這些主人。」

三、倉卒移民，無計劃的隨意找一個地方移民，無法帶動物一同前往，求助SAA盼獲收養。香港多了非牟利機會收養動物，但El指，有合乎規格的動物容身之所卻寥寥可數，這些動物前途最堪憂。

▲ SAA為每隻動物放上相片、名字以及牠們的小故事，參觀者會駐足留心細看，感受會大得多。（周美好攝）

幸互聯網的方便，遇有這情況在網上呼籲，常有心人願意暫時收養，再為牠找新主人。「但畢竟若數量太多，一千幾百隻，也難消化。當然我們絕不鼓勵因移民而遺下動物，會逼迫主人，沒有話語權的動物，前途是取決於主人怎安排。」

棄遺動物性情大變

動物也是血肉之驅，El指被遺棄動物會性情大變，多年前有主人快將到澳洲升學，約兩年後回來，惟沒有親友願意接收他兩隻貓兒，SAA答允代為照顧。可惜對方之後音訊杳然，他兩隻貓其中一隻來到已不肯吃喝，十分固執，牠似在選取一個自殺方式了結生命，第三日帶牠看獸醫吊鹽水，但牠像把體內的器官全停止運作零反應，約10天便與世長辭。「巿民來SAA收養貓，我們都好緊張，怕貓兒不習慣環境改變，因此會頻密跟進貓兒情況。勉強無幸福，若貓兒不適應，會接回SAA。」

狗兒也有同樣本性。初時SAA對收養規則採零條件態度，只想盡快為動物找一個家。曾有狗媽媽被一對父女收養，但不夠一天即送回，因狗媽媽太兇惡，想咬他的女兒。翌日男士帶着狗媽媽乘的士到SAA途中，發狂到差點把的士梳化咬破。一打車門，狗媽媽一遛煙奔跑到SAA門口坐下，示意要「歸家」。「這令我學懂一事：莫道是人選狗，狗也會選擇主人。」

▲ SAA目前收養100多隻狗、60多隻貓，還有龜、山羊等動物。（黃建輝攝）

經一事長一智，現在會囑有意收養者，多來幾次探望心儀的動物，待彼此熟絡了，動物會較馴服，反之突然來拖牠走，牠可能也會想：為何將我的命運交托予一個陌生人。「很多人跟我說，為何不舉辦動物領養？我坦言道：無幸福的，我辛苦把動物收養回來，隨便送出去，不是我們的意願。」

棄養動物包纙萬有

棄養動物除了大熱貓狗，SAA曾收養過的名單有鵲鴣、龍貓、葵鼠、倉鼠和綠鬚蜥，連孔雀也有。原來有學校飼養雞、鴨和孔雀作教育用途，但禽流感一淹至，把孔雀送到SAA。他們毫無相關飼養知道，當時資源又不足，把孔雀屏養至損手爛腳，幾經請教，原來孔雀起居地方需要乾爽。後來伸手助人協會願意收留孔雀，得以安享餘生。

她也試過去拯救喪禮儀式後的「招魂雞」。「那些雞在車房林立的紅磡走來走去，全身都是偈油，我在英國學寵物美容時老師說過用茄汁去為動物去漬，我照辦煮碗，結果成功。」

▲ 山羊Unicorn在這裏安享晚年。 （周美好攝）

創會24年，SAA初時經營最是困難，別人做慈善是有計劃地逐步推行，她倆毫無相關經驗，先創會再籌款。「第一年賣慈善獎券，在街上放張枱，海報貼在不顯眼的枱下方，兩個女人聲如蚊吶 『請支持一下！』，途人都不知我們是何方神聖幹甚麼。初初感覺自己好乞兒啊，但想深一層，錢不是投進我袋，豁然開朗，漸漸放下身段，大膽多了。」但做街站籌募經費，常被以粗言謾罵：人都不幫，幫畜牲！也有人指她們好心做壞事，為何要收留動物，說動物不應囚困籠牢，應有自由。

可是，SAA撑不了半年已陷困境。沒錢買糧，狗的餐膳是狗糧混麵包皮，處處節省。但巧婦難為無米炊，阮囊羞澀，El和拍檔有想過把會結束。猶幸卻幸運地遇上不少有心人，得以度過難關。「第一個要多謝是業主，沒收租超過10年，只囑我們好好去做，待穩定後才慢慢清還租金。」

▲ 人狗同樂百萬行。（被訪者提供）

第二個大恩人是伍威權，他看到SAA在媒體上的報道，主動聯絡El，指如有需要幫忙可向他提出。「我其實不知他是何許人，但半年後SAA經營困難，連動物糧食也無法支付，我呆立中心一隅，眼淚不住湧出，覺得已走到盡頭。此時拍檔想起那位伍先生，大着膽子致電給他。」伍先生約見El，劈頭第一句直說她們大膽，一腔熱誠弄個動物協會出來，錢用光了，就如此算數？「伍先生還說：我頭一次見你，就開張三萬元支票給你，你真巴閉！你不要給我在街撞到你是坐的士、食魚翅。」及後才知道他是美心大老闆，一直援助SAA直至他2009年離世。

「我當他是我爸爸，不時給予我意見，這份恩情長存心底。」El說時眼裏泛起淚光。

目前SAA的營運主要來自捐款，他們期後參照英國做法助養狗狗，想出口號：「$99助狗狗」，引入此概念後，加上其他基金支持，收入漸穩定。「但都要睇住個餅來吃，用一分一毫都度過，畢竟捐款得來不易。」

▲ 會內有不少待領養動物，這隻唐貓Aliyuk約6個月，等待有心人帶回家。（被訪者提供）

SAA也經常舉辦棄養動物的教育分享，讓年幼小朋友了解動物同樣有生命有感覺。至於大學生最常問她：社區那麼多人需要幫忙，為何做動物這一環？El如此回應：「社會階層有高有低，就當我們是清道夫吧，把街道掃乾淨，人們行得舒服。用這些思維，使他們理解到動物也是社會議題。」她最大希望是終有一天，是零隻動物需要他們去保護，才是完成使命。

旗跡社 Little Flags

經過1年多的籌備，旗跡社 Little Flags於今年7月上旬正式面世，成為香港首個利用網上籌款挑戰推動慈善捐贈的社交平台。不同慈善團體參與其中，包括保護遺棄動物協會。

疫情期間，慈善團體和有需要人士面對嚴峻挑戰，資源及捐贈大幅減少，孕育了旗跡社的誕生。他們概念源自於外國gofundme.com及香港歷史悠久的賣旗活動，希望透過不同籌款人去接觸更多的捐款人，喚醒大家小時候幫助陌生人的初心，一切來得自然既直接，隨心捐贈，不比較、不求回報。

記者：周美好