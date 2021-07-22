  • 32°C
香港時間 : 2021722日 (週四) 12:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【石油氣】專用石油氣加氣站下月起調整上限價格　每公升3.77元至4.33元不等

社會 12:06 2021/07/22

分享：

熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

石油氣上限價格下月起有調整。（陳永康攝）

機電工程署今日（22日）宣布，按專用石油氣加氣站（專用氣站）的合約規條，調整專用氣站在今年8月1日至8月31日期間的車用石油氣上限價格，經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.77元至4.33元不等，加幅為每公升0.4元。

機電工程署發言人表示，8月1日的調整反映7月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.77元至4.33元不等，加幅為每公升0.4元。

發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。

以下是在8月份適用於各專用氣站的車用石油氣上限價格：

​發言人續指，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載於機電工程署網頁，及張貼於各專用氣站，方便業界監察專用氣站價格的變化。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

警方於西貢檢獲大約8公斤沉香木　約值60多萬港元
17:30 2020/06/27
警方於西貢檢獲大約8公斤沉香木　約值60多萬港元
【石油氣】專用石油氣加氣站下月起調整上限價格　每公升3.18至3.74元不等
11:18 2021/05/27
【石油氣】專用石油氣加氣站下月起調整上限價格　每公升3.18至3.74元不等
【空氣質素】粵港澳今發布珠三角區域空氣監測網絡報告　稱珠三角空氣質素持續改善
17:16 2021/06/10
【空氣質素】粵港澳今發布珠三角區域空氣監測網絡報告　稱珠三角空氣質素持續改善

你可能感興趣

警方於西貢檢獲大約8公斤沉香木　約值60多萬港元
17:30 2020/06/27
警方於西貢檢獲大約8公斤沉香木　約值60多萬港元
【石油氣】專用石油氣加氣站下月起調整上限價格　每公升3.18至3.74元不等
11:18 2021/05/27
【石油氣】專用石油氣加氣站下月起調整上限價格　每公升3.18至3.74元不等
【空氣質素】粵港澳今發布珠三角區域空氣監測網絡報告　稱珠三角空氣質素持續改善
17:16 2021/06/10
【空氣質素】粵港澳今發布珠三角區域空氣監測網絡報告　稱珠三角空氣質素持續改善
石油 石油氣 指數 綜合消費物價指數 工程

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】