【石油氣】專用石油氣加氣站下月起調整上限價格　每公升3.77元至4.33元不等

▲ 石油氣上限價格下月起有調整。（陳永康攝）

機電工程署今日（22日）宣布，按專用石油氣加氣站（專用氣站）的合約規條，調整專用氣站在今年8月1日至8月31日期間的車用石油氣上限價格，經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.77元至4.33元不等，加幅為每公升0.4元。



機電工程署發言人表示，8月1日的調整反映7月的國際石油氣價格變動。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3.77元至4.33元不等，加幅為每公升0.4元。

發言人指出，車用石油氣上限價格是按照指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格則按上年度綜合消費物價指數的變動，於每年2月1日調整。



以下是在8月份適用於各專用氣站的車用石油氣上限價格：

​發言人續指，有關國際石油氣價格及每間專用氣站的車用石油氣上限價格詳情，已上載於機電工程署網頁，及張貼於各專用氣站，方便業界監察專用氣站價格的變化。

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記者：陳麗娜