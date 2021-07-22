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【強制檢測】第21輪安老院舍員工強制檢測周日展開　下輪起檢測周期縮短至7天

社會 12:07 2021/07/22

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第21輪安老院舍員工強制檢測即將展開。（資料圖片）

政府今日（22日）宣布，第21輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開，員工要於7月25日至8月3日期間接受檢測。另外，由下一輪起，檢測周期將由10天縮短至7天。

食物及衞生局局長昨日（21日）發出「強制檢測公告」，規定由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於8月4日至10日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約在該期間向住客或使用者提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於7月25日至8月3日期間，進行核酸檢測。在檢測期限的最少14天前已經合共接種了兩劑新冠疫苗的人士無須進行指明檢測。

另外，社署發言人表示，由第22輪強制檢測起，檢測周期將縮短至7天，政府會繼續視乎疫情的發展，以及因應各項防疫措施的配合而就上述有關檢測政策作出調整。

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責任編輯：黃悅晴

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