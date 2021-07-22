【柏傲莊III】柏傲莊III入伙日期延遲約9個月　受影響業主批要貼錢租樓：大失預算

▲ 新世界及港鐵合作發展的大圍新盤柏傲莊III，由於牆身底座混凝土未達要求，故第1及8座須拆卸重建。(資料圖片)

由新世界發展及港鐵合作發展的大圍站上蓋「柏傲莊III」，新世界宣布第1座及第8座的牆身底座混凝土，於強度測試未達標，已主動向港鐵及屋宇署通報，並決定主動拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，受影響買家涉846戶。詳情請見：【下一頁】

「柏傲莊III」8A座的業主梁先生今日（22日）接受電台訪問，指自己購買「柏傲莊III」的目的是為了將來成家立室所用，而今次的事件打亂了其人生規劃。由於第8座要拆卸重建，預計入伙日期延遲約9個月，業主或需要在該段時間自行租樓。梁先生坦言自己買入柏傲莊是靠自己多年來的積蓄，事件的發生後已令其大失預算，加上入伙日期要延遲約9個月，即要在這約一年的時間再花費租屋。

現時柏傲莊入伙日期延遲約9個月，雖然他們（新世界）說會賠償給我們，但根據市面上的租約，都是一年生約一年死約，沒可能只租9個月，而他們賠償的金額只夠租樓9個月，變相剩下的3個月就要自己俾錢。

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至於數十名柏傲莊III第1及8座的業主，於日前向新世界發公開信。內文指，混凝土未達要求是重大事故，惟一直未得到新世界直接聯繫，而電話熱線的接線生亦只是重複新聞上的資訊，未能消除一眾業主的疑慮，直言「心理都受到嚴重的打擊」，要求新世界盡快以書面形式清楚交代事件詳情，包括修復安排及時間表、賠償方案細節及安排等。

梁先生在訪問中批評新世界一直沒有主動接觸業主，至日前業主們向他們發公開信才得到回覆，惟其回覆亦只是日前所發的新聞稿內容。

其實我已經拎咗成世人儲的錢去買樓，但其實我仲要儲錢結婚，真係沒有多餘的錢去做其他嘢；另一方面其實事發至今，佢哋（新世界）都無主動聯絡過我哋，直至業主們向他們發公開信才叫做一個回覆俾我哋，但昨日的回覆與日前所發的新聞稿內容一樣，根本未有交代事件詳情。

梁指出，原本的樓花期已要兩年，事件發生後變相延長了樓花期，故其未來有更長時間要面對未知的前景，又指建築期的買家得到的賠償卻是最少。他說自己因要組織家庭，無論如何都不會取消交易，希望發展商可提供後備的按揭方案。

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責任編輯：郭詩詩