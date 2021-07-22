【鄭州暴雨】河南鄭州暴雨至少25死7人失聯　愛妻搭地鐵失蹤丈夫苦尋接獲死訊

▲ 河南暴雨事故造成最少25人死亡、7人失去聯絡。

河南暴雨事故造成最少25人死亡、7人失去聯絡。地鐵車廂嚴重水浸，網上流傳多段影片顯示，乘客被困在車廂中，水深及胸。一名男子在網上求助，指太太在周二（20日）搭乘鄭州地鐵後就失蹤，苦尋一天一夜後，最終在昨日（21日）得悉噩耗，找回亡妻。

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據內地媒體《極目新聞》報道，一名郭姓男子指，太太在周二下午約6時搭乘鄭州地鐵5號線，二人最後一次聯繫停留在20日下午6時04分。他憶述，當時太太向他傳送了一段影片：

她給我發了個視頻（影片），當時車廂裡的水剛沒過腳面。

郭姓男子其後在網上尋人，但一直到昨日下午仍無太太音訊。而在尋人期間，他自己亦因暴雨受交通管制，而被堵塞在公路的貨車上。輾轉找到車後，他立即趕往距離沙口路地鐵站最近的鄭州市第九人民醫院尋妻。

他表示，自己和太太還有一名7歲大的女兒，由太太失聯起一直很擔心，茶飯不思，只是留在醫院打探太太消息。一直到昨日下午5時許，他終於等到妻子，但卻是確認妻子遇難，並已完成遺體認領。

▲ 沙濤20日搭乘5號線後就失蹤。（圖片來源：極目新聞）

除了罹難者外，也有一些人處於失去聯絡的狀態。其中33歲男子沙濤從事金融業，據其太太稱丈夫20日搭乘5號線後就失蹤。太太嘗試前赴多間醫院也沒有找到丈夫，而沙濤的名宗既不在傷者名單上，也不在罹難者名單中，太太向外界呼籲：

麻煩知道沙濤訊息的人與我取得聯繫，我和孩子都在等他。

河南自上周五（16日）以來，因暴雨造成全省89個縣市區560個鄉鎮、124萬人受災，省會鄭州更經歷特大暴雨，造成最少25人死亡、7人失聯。

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據鄭州氣象局，當地在20日下午4至5時一小時降雨量達201.9毫米。而19日晚8時至昨晚8時，單日降雨量達552.5毫米，已打破自1951年鄭州建站以來60年的歷史紀錄。由於鄭州常年平均全年降雨量為640.8毫米，過往3天降雨量近乎以往一年雨量，屬千年一遇級暴雨。

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責任編輯：羅嘉欣