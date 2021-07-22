【鄭州暴雨】全港水浸黑點僅剩4個　陳健碩：渠務基建可阻洪水湧進市區

▲ 陳健碩稱，香港渠務工程有效阻擋洪水湧進市區。（資料圖片）

河南鄭州日前雨災，土力工程處前處長陳健碩今（22日）出席電台節目稱，本港面對豪雨具很多經驗，渠務署一直有做工程，能有效疏導洪水，對市區影響不大。渠務署則稱，一直利用「防洪三招」阻止洪水影響，現時全港水浸黑點僅餘4個。

陳健碩舉例，2008年6月香港曾落過大暴雨，當時大嶼山西面及港島西影響最嚴重，也造成破壞，當日香港24小時錄得雨量400毫米。政府多年前做過很多渠務工程，包括於半山建排洪隧道，將洪水引到大海，減少湧入市區水量，亦興建地下蓄洪池防備，減少洪水對市區影響。他強調，本港於應對暴雨具有經驗。

至於港鐵車站方面，陳健碩稱，港鐵設有兩級防水措施，例如防止地面雨水湧入車站，個別車站也設防水閘等。他指近年氣候多變，各方面要做更多防備。

測量師學會規劃及發展組主席林家輝接受TOPick訪問稱，參考超強風暴如山竹襲港，市區未見嚴重水浸，足證本港排水系統可有效抵擋暴雨。然而，近日德國、河南鄭州出現超級暴雨，他建議港府應重新檢視地下空間、地鐵系統等基建的防洪能力，以應付百年一遇洪災。他預計，一旦暴雨來襲，港鐵站各出入口勢成入水口，建議港鐵添置臨時水閘。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生則稱，太子站以往曾試過有雨水由出口湧入車站大堂，但未試過有雨水湧往月台。一旦路軌水浸，他提醒車長和乘客要保持鎮定，聽從控制中心指示，也要避免觸電情況。

渠務署：防洪三招阻洪水 水浸黑點僅餘4個

渠務署發言人稱，一直利用「防洪三招」，即上游截流、中游蓄洪、下游疏浚的方法，完成約90項主要防洪工程，減低暴雨及洪水對本港影響，多年共消除127個水浸黑點。現時全港只剩餘4個水浸黑點，分別位於元朗新田石湖圍、大埔林村谷盆地、尖沙咀漆咸道南，以及南區薄扶林村。

大型基建方面，已完成4條位於港島西、荔枝角、荃灣及啟德的雨水排放隧道，以及4個在大坑東、上環、跑馬地及安秀道的地下蓄洪池，分別應用了上游截流及中游蓄洪等方法，提升防洪能力。

除了定期檢查及清理渠務設施，署方會在雨季前加強檢查及清理雨水渠道；去年更開始實施「及時清渠」安排，在大雨來臨時，調配人手巡查全港約200個容易受垃圾或其他沖積雜物阻塞的位置，如發現淤塞，便會立刻安排清理，減低水浸風險。

河南省前日（20日）遇暴雨，多地降雨量創歷史新高，其中省會鄭州市在下午一個小時內降雨量達201.9毫米。水浸成澤國，地鐵全綫停駛，部分地區用電中斷，洪水湧入地鐵車廂，乘客一度受困。

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責任編輯：吳卓峰