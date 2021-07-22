【DSE2021】中六畢業生升學出路多　一文睇清八大以外升學選擇

▲ 除了八大提供的資助學士學位課程之外，中六畢業生亦可選擇自資學士學位課程、副學位課程、職訓局課程及毅進文憑課程等。

2021年中學文憑試（DSE）昨日（21日）放榜，早前學友社估算，今屆考生考獲20分已可穩入大學。中六畢業生升學出路選擇多，除了八大提供的資助學士學位課程之外，亦可選擇自資學士學位課程、副學位課程、職訓局課程及毅進文憑課程等。

自資學士學位課程

除了八大開辦的資助學士學位課程以外，坊間還有不少自資學士學位課程可供選擇。香港公開大學、香港恆生大學、香港樹仁大學、明愛專上學院及香港珠海學院等，都有提供本地自資學士學位課程，涵蓋人文科學、商業、工程、教育及法律等學科。

學士學位課程最低入學要求為DSE中國語文科及英國語文科達到第3級，以及數學科和通識教育科達到第2級（簡稱「3322」）。個別院校將自行制訂一個或兩個選修科目的成績要求，以及其他收生條件。

政府向修讀香港自資學士學位課程的學生提供免入息審查資助，在2021/22學年，資助額為每年最高33,100元。查詢申請方法及各院校自資學士學位課程，請【按此】。

自資副學位課程

副學位課程包括副學士學位（Associate Degree）及高級文憑（Higher Diploma），修讀年期多為兩年。副學士課程涵蓋較多通識科目，高級文憑則著重培訓學生專業知識及職業技能。根據iPASS網頁資料，2021/22學年非聯招全日制經本地評審自資副學位課程共有281個。

副學位課程最低入學要求為文憑試其中五科（包括中、英文）達第2級，或具備可接受的其他同等學歷（如境外取得的非本地學歷）。

政府為合資格學生提供多項資助，包括資助專上課程學生資助計劃、專上學生資助計劃、免入息審查貸款及車船津貼等。資助詳情請【按此】瀏覽學生資助處網站。

職業訓練局課程

欲裝備自己投入職場的中六畢業生，可考慮報讀職業訓練局（VTC）所提供的課程。VTC轄下13個機構包括香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院及中華廚藝學院等，提供基礎課程文憑、高級文憑及學士學位等課程。

VTC高級文憑課程多為職業導向，教授實務技能，亦與業界合作為學生提供最少90小時的工作實習及行業體驗。課程涵蓋工程、設計、廚藝、酒店及旅遊、商業、資訊科技等範疇。

學生完成中六或具備同等學歷，即可報讀基礎課程文憑；DSE五科成績達第二級或以上（包括中英文）可報讀高級文憑；DSE五科成績達「33222」者可報讀學士學位課程。查詢職業訓練局課程資料請【按此】。

毅進文憑課程

毅進文憑課程對象是中六離校生或已年滿21歲的成年人士，學生修畢課程後達到的水平等同於DSE五科取得第2級。毅進文憑課程分為全日制及兼讀制，全日制課程於一年內完成，兼讀制課程則於兩年內完成。

毅進學員必修五科包括中國語文、英國語文、數學、通識教育及人際傳意技巧；另外須於選修群組內選擇3個選修科，學習範疇分為保安及紀律部隊、人文科學及語言、工程及科技、醫科及護理科等。

全日制毅進文憑課程全年學費約為37,940元至40,440元，分兩期繳交。合資格學生可申請政府資助及津貼，包括擴展的免入息審查貸款計劃、專上學生車船津貼，亦可申請由柏立基爵士信託基金設立的獎學金。查詢課程資料及資助詳情，請【按此】。

教育局製放榜三寶

此外，為了協助中六畢業生做好準備，教育局製作「放榜三寶」，讓同學了解各出路的最新資訊：

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責任編輯：胡嘉儀