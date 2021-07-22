【超級抗體】美國研究發現超級抗體　可抵擋所有變種新冠病毒有助研發疫苗

▲ 美國研究發現超級抗體，可抵擋所有變種新冠病毒。

美國科學家發現一種「超級抗體」，除了可抵抗變種新冠病毒，更可抵抗其他相關的冠狀病毒，有助研發更廣泛使用的疫苗及治療方法。

據《自然》期刊報道，是次研究主要西雅圖的福瑞德·哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer ​​Research Center）的生物化學專家Tyler Starr帶領，研究員從新冠病毒（SARS-CoV-2）及沙士冠狀病毒（SARS-CoV）患者中分離出12種抗體，這些抗體可依附在病毒棘蛋白的受體結合域。他們亦評估病毒突變對12種抗體的影響。

研究人員發現，一種名為「S2H97」的抗體能阻擋所有變種新冠病毒和「乙型冠狀病毒支系B」（Sarbecovirus）的傳播，在實驗室的倉鼠也沒受感染。Tyler Starr形容，這是「最酷的抗體」。「S2H97」抗體針對的是，以前在結合域中看不到且隱蔽的區域，只會在人體細胞受體結合時才會從結合域彈出。Tyler Starr指出，有朝一日或可應用於泛乙型冠狀病毒屬支系B疫苗。

至於其他11種抗體也能有效抵擋多種病毒，抗體針對的原始新冠病毒株（SARS-CoV-2）愈有效，它能中和的病毒結合域範圍就愈小。加拿大薩克其萬大學（University of Saskatchewan）病毒學家Arinjay Banerjee表示，「S2H97」將有助於研發疫苗、治療方法，讓全球做好準備，對抗下一種人畜傳染的冠狀病毒。

感染Delta病徵

英國症狀追蹤應用程式「ZOE COVID Symptom Study」研究指出，感染Delta病毒的患者症狀有所改變。雖然發燒仍然是年青患者的主要症狀之一，但愈來愈少人出現失去嗅覺及咳嗽的症狀。

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責任編輯︰羅嘉欣