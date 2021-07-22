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【苦主再現】MIRROR攻陷外傭與寵物界　鸚鵡跟工人姐姐也唱「焫着」

親子 13:23 2021/07/22

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MIRROR攻陷外傭與寵物界，分別有僱主及寵物主人指工人姐姐和鸚鵡識唱「焫着」。

本地男團MIRROR熱潮勢不可擋，迷倒不少人心，就連外傭與寵物界都被攻陷。近日有網民分享不懂廣東話的外傭竟然哼唱《IGNITED》一段洗腦歌詞「焫焫焫焫焫焫着」，另有網民的鸚鵡寵物亦唱走音版變「焫雀」，大家不禁驚歎12鏡仔的魅力，可能要開設不同苦主群，「我工人姐姐跟左Mirror導致主僕關係破裂關注組」和「我主子跟左Mirror導致寵主關係破裂關注組」。

在Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，開始出現不同類型的苦主，不單止出現「前夫」，更有「前僱主」及「前主人」，Mirror的勢力之大，入侵外傭與寵物界，成功攻陷不少外傭姐姐，連鸚鵡也被俘虜。

工人姐姐哼唱焫着

有名苦主港爸於11日（上周日）發帖，表示很多人表示老婆或者仔女被搶走，而他是工人姐姐受影響︰

我係工人姐姐被搶走，今晚我唔識講廣東話嘅工人姐姐喺我後邊哼咗一句︰「焫焫焫焫焫焫焫着。」

有關帖文旋即引起一眾「前僱主」苦主出現，分享家中工人姐姐也變成鏡粉，在家中會唱「so I say I love you然後哼個melody」、「對住阿B唱吓Never give up～Never give up～Warrior Heart」、「直頭成晚喺度哼住，仲要手舞足蹈好似鬼上身咁」，Mirror的歌打破國際界限，陪伴一眾離開家鄉赴海外打工的印尼菲律賓外傭。

僱主傳姜B圖貼了工人姐姐，姐姐心心眼大愛。（圖片︰我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組）

呢個工人姐姐就大愛Anson Lo。（圖片︰我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組）

唱歌之外，有網民指她跟外傭以WhatsApp傳訊息也用很多鏡仔的圖貼，「之前send廿幾張姜show相俾佢之後，我同我姐姐嘅WhatsApp都充滿住姜濤」，無孔不入。

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鸚鵡化身「焫雀」唱歌

另一方面，昨日（21日），有「前主人」苦主發布影片訴苦表示「真心燥哂」。影片背景音樂是《IGNITED》，一隻白色鸚鵡在梳化頂行行企企跳來跳去，字正腔圓但有點走音地唱「焫焫焫焫焫焫著」。

鸚鵡化身「焫雀」大唱焫着。（圖片︰我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組）

咩料呀？ 連屋企隻鸚鵡都唱焫焫焫焫焫焫著……雖然走晒音，你唔好以為我聽唔出呀……都唔知好嬲定好笑。

大量網民被鸚鵡引得發笑，表示好搞笑，大讚才藝超勁，要向花姐引薦成為第13子，「你隻嘢好識貨啊」、「好有音樂天份嘅鸚鵡」等。更多留言見下圖︰

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同場加映︰Anson Lo睇「田田視覺」感尷尬　教主盧瀚霆感激神徒愛護

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責任編輯︰王明芳

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