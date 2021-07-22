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【性病迷思】歡愉過後手指至下巴紅腫發痛　日本男網民求醫被指從手指染性病【附醫生解說】

醫生診症室 13:39 2021/07/22

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歡愉過後手指至下巴紅腫發痛，日本男網民求醫被指從手指染性病。

陰道性交、口交和肛交等都可傳染性病，那麼有沒有可能從手指感染性病？日本一名男網民日前發文指，自己與一名女生發生性行為後，右手手指、手臂直至下巴都出現紅腫發痛，夜不能眠。求醫後，醫生指他從手指感染到性病，大為驚訝，並引起網民熱議。

日本男網民「saico_nanpa」發文，指自己與女伴性交時曾使用手指，豈料翌日右手手指就開始紅腫疼痛，甚至一路紅腫至整隻手臂、腋下及下巴。

我一個星期前在下巴打的玻尿酸，也紅腫起來。痛得睡不著覺。

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求醫後，醫生指他從手指感染性病，相信是因為指甲太短，導致從指甲縫被感染。「saico_nanpa」對此表示：「決定以後手指都會戴上安全套。」

由於從手指感染性病的情況罕見，帖文一出馬上引起網民熱議，一方面有人認為非常可怕，亦有人質疑病情的真實性：

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到底有沒有可能從手指感染性病？本港皮膚及性病科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時指，手指感染性病的可能性很低，不過如果手指皮膚上有傷口，一般細菌感染的風險就會增加。該男網民有機會是患上細菌感染所引起的蜂窩組織炎。另外，由於患者紅疹邊界明顯，亦有機會是接觸性皮膚炎、接觸性蕁麻疹等。

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責任編輯：楊宛茜

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