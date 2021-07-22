【港區國安法】《蘋果日報》4前高層被控串謀勾結外國勢力提堂　4人還押至9月30日再訊

▲ 案件在西九龍法院應訊。（資料圖片）

已停刊的《蘋果日報》前副社長陳沛敏、前執行總編輯林文宗、兩名前主筆筆名「盧峯」的馮偉光及筆名「李平」的楊清奇，被警方國安處落案起訴串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，案件（22日)今於西九龍裁判法院提堂。4名被告暫時毋須答辯，4人申請保釋被拒，還押至9月30日再訊。

4名被告均為已停刊的《蘋果日報》前高層，包括筆名「李平」的前主筆楊清奇（55歲）、前副社長陳沛敏（51歲）、筆名「盧峯」的前主筆馮偉光（57歲）及前執行總編輯林文宗（51歲）。

4人同被控1項串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，違反《港區國安法》第29（4條）及《刑事罪行條例》159A及159C條。

控罪指他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間，在香港與《蘋果日報》有限公司、《蘋果日報》印刷有限公司及《蘋果日報》互聯網有限公司、張劍虹、羅偉光、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國，進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

控方申請押後案件至9月30日再訊，以便檢驗案中所涉97個項目，包括伺服器、47部電腦及數部手機，另需檢查涉及1,000個項目的文件，需時調查部分機構或個人財務資料，並反對被告保釋。

總裁判官蘇惠德今批准傳媒報導被告提出的保釋條件，其他限制報導維持。

4名被告今分別由代表律師申請保釋，分別提出以10萬至20萬元現金或人事擔保，交出所有旅遊證件，不離開香港，定時到警署報到，不直接或間接以任何方式聯絡外國政要或訪談，不發表文章或受訪等。

總裁判官蘇惠德最終拒絕保釋申請，將案件押後至9月30日再訊，期間4名被告還押候訊。

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記者：林育慧