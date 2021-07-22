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【自助餐優惠】千禧新世界香港酒店自助餐買二送一　申請成為會員即享優惠歎東南亞美食

休閒消費 13:18 2021/07/22

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熱門 炎明熹 5000元消費券 大叔的愛 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

全新東南亞自助餐，以新加坡、馬來西亞及泰國地道美食為主題。（酒店提供）

雖然久久未能去旅行，但香港勝在任個國家的美食都有，好像千禧新世界香港酒店便推出全新自助餐，以新加坡、馬來西亞及泰國地道美食為主題，各地特色美食如海南雞、肉骨茶、泰式燒烏頭等，更有多款甜品如班蘭蛋糕、芒果糯米飯，即日至9月30更有買二送一優惠！

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現在到酒店食自助餐，人均消費閒閒哋都要6、7百元，但如果買二送一就著數得多了！千禧新世界香港酒店的Cafe East便推出自助餐優惠，即日起至9月30凡惠顧「東南亞美食巡禮」自助餐，都可享買二送一。只要申請成為「嘗薈」會員（即場申請亦可），便可專享此獨家自助餐優惠，當中兩位必須為付全費的成人，優惠適用於星期一至星期日及公眾假期，但顧客須提前預訂。

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一系列香辣惹味的特色佳餚，包括往日港人到東南亞旅行時必吃的金杯、巴生肉骨茶、冬蔭功湯、泰式燒烏頭、海南雞、檳城炒貴刁等，還有甜品控不能錯過的椰汁西米糕、班蘭蛋糕、芒果糯米飯，感受一趟星馬泰「味」力之旅。

除了東南亞美食，自助餐亦同時提供一系列環球美饌︰波士頓龍蝦、鱈場蟹腳、麵包蟹、鐵板燒和牛、羊架、烤乳豬等，你又豈能錯過。

千禧新世界香港酒店Cafe East「東南亞美食巡禮」自助晚餐 

地址：尖沙咀東部麼地道72號

電話：2313 4222 

供應日期：即日至9月30日 

時間︰6:30pm-9:30pm 

價錢：星期一至四（成人$628、3至11歲小童$408）；星期五至日及公眾假期（成人$698、3至11歲小童$468） 

備註：所有價目均須另加一服務費

記者︰梁靜詩

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