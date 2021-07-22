【限時優惠】屈臣氏蒸餾水推即熱式迷你溫熱水機　網店或推廣車購買均可享消費券優惠【內附連結】

▲ 屈臣氏蒸餾水B22即熱式迷你溫熱水機全新色系，薄荷綠及櫻花粉已率先登場。（相片由屈臣氏蒸餾水提供）

大家對水機印象，可能認為只在辦公室使用，重甸甸兼外形呆板。但其實隨着人們對食用水質重視，加上不少家庭在家中安裝水機，水機的形象已有180度改變。最新屈臣氏蒸餾水推出即熱式迷你溫熱水機，外形小巧兼用上粉色的薄荷綠及櫻花粉，必定吸引女生們想據為己有。

這款B22即熱式迷你溫熱水機配備3種溫度可供選擇，包括常溫、70度及100度熱水，不同的出水溫度配合不同顏色的出水指示燈。熱水更有即熱功能，任何時間都一按即有，毋須再等待煲水，馬上泡杯麵或冲茶都可以。

▲ 水機設常溫、70度及100度熱水3種溫度。（相片由屈臣氏蒸餾水提供）

水機配合兒童安全鎖，上鎖後需上按5秒方可解鎖更適合有小朋友的家庭。水機上的LED螢幕可即時顯示出水溫度，而待機時間更會顯示時間。

功能兼備更有外在美，這水機全新顏色薄荷綠及櫻花粉已率先登場。新色薄荷綠偏向中性，淺系綠色顯得清新及簡潔；柔和及淡雅的櫻花粉，定必虜獲無數女孩心。水機積細小，適合放在家中不同位置。

眾多超筍優惠

全新色系將於七月中旬於屈臣氏蒸餾水網店首先發售，現正進行快閃優惠，於2021年8月8前訂購全新粉色系B22即熱式迷你溫熱水機（薄荷綠/櫻花粉）月費計劃，每月只需$135連4支8公升屈臣氏蒸餾水並且免費送貨。

▲ 家有溫熱水機，煲水時間也可省掉。（相片由屈臣氏蒸餾水提供）

另外，為配合消費券計劃，屈臣氏蒸餾水推出兩項優惠：

優惠1：8月份於屈臣氏蒸餾水網上商店加推「B22水機限定閃購福袋」，優惠勁減最少$1,500。客戶更可憑Alipay, VISA / MASTER CARD 付款，用盡消費券購物。

優惠2：快閃車推廣期內向推廣員出示消費券並購買B22水機指定水機連水套餐，即可獲得雙倍水券，有關優惠詳情可留意屈臣氏蒸餾水Facebook專頁。

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記者：周美好