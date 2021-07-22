【差一些甚麼】李靖筠遇上暖男林家熙　Gladys渴求穩定愛情

▲ Gladys跟林家熙合拍MV。

李靖筠（Gladys）2021企劃的第二首歌曲《差一些什麼？》今日（21日）上架，故事延續第一首歌曲《像極了愛情》。MV同樣是承接着上次情節，Gladys與朱栢康（朱康），再跟型男林家熙合作。

歌曲繼續邀得林若寧填詞，Gladys多番感謝林若寧因為企劃的故事發展而修改歌詞，能夠達到歌曲與影像同步的效果，這亦是Gladys希望透過作品能做到的事。

作曲繼續由Gladys與蘇道哲共同創作，Gladys表示能夠參與自己的作品，演繹時更能傳達旋律所盛載的情感，「同蘇道哲合作已有默契，阿道已經好熟我把聲，可以將首歌set在我最舒服、最適合的音域。阿道編曲上的心思，令愛情故事在音樂上發展不一樣，可以將我帶到另一個空間，聽住歌時候，浮現自己被困廁所，然後就諗這是怎樣的狀態。」

MV方面，Gladys與朱栢康（朱康）經歷激情後，被他狠狠撇下，在最失意時遇上完美型男友林家熙（Locker），本應是一段幸福的愛情，Gladys卻仍然忘不了令她又愛又恨的前度朱康。

愛情的課題有很多，Gladys希望透過《差一些什麼？》觸碰愛情世界中矛盾的區域。問到現實生活中的她，會選擇朱康還是Locker？Gladys說：「細個的我會揀朱康，因為我好鍾意浪漫、激情的人，但大個了會揀Locker，因為會更加追求一些穩定感情生活。」