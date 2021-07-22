【嬰兒孭帶】港媽斜孭初生嬰網民憂傷BB頸椎　兒科醫生︰頭頸承托力差或現呼吸困難

▲ 媽媽以孭帶斜孭初生嬰兒，網民擔心未能保護BB頸椎。

初生嬰兒頸椎脆弱，家長照顧時要特別留神。近日有網民於社交媒體分享，有媽媽以孭帶斜孭初生嬰兒，而且孭帶位置偏低。一眾網民擔心這種孭帶未能保護BB頸椎，兒科醫生亦指這種孭帶對頭頸的承托力很差。

該名網民於facebook專頁「生仔要考牌」投稿，表示在一個私人群組看到有媽媽斜孭初生嬰兒的相片，從相片可見，一名媽媽以孭帶斜孭BB，孭帶的位置低至腰下，而BB的頭部及雙腳亦露出。孭帶掛有防疫帽，遮擋BB頭部，媽媽亦用雙手輕托孭帶。

▲ 孭帶位置低至腰下，BB頭部及雙腳露出。（「生仔要考牌」fb圖片）

網民擔心BB易受傷

投稿網民見狀感到「個心真係離一離：BB條頸呀！」他在工作上遇到有客人一如相中的媽媽「孭到斜孭袋咁」，甚至見過有人的孭帶，BB的頭部水平低到腳位。他試過主動提醒對方，不過換來不禮貌對待。他表示自己出於好意︰

我只係驚一個唔小心撞到BB，尤其初生好容易受傷，如果有後遺症的話仲慘。

他覺得這種孭法大人與BB都不舒服，大人一邊行，BB一邊搖晃。帖文發出後，網民亦一面倒批評這種孭法，留言「似一張爛紙皮加條繩」、「孭到似斜孭袋咁」、「點解孭到咁低」。有網民建議帶初生嬰兒外出，最好用嬰兒車或平躺式孭帶。點擊睇更多網民意見︰

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兒科醫生︰頭頸承托力差

兒科專科醫生張傑接受TOPick訪問時表示，從相片所見，這種孭帶對於嬰兒頭部及頸部的承托力很差，也因而市面出售的孭帶需要有一定硬度及厚度，才能有穩固的承托力。他指出︰

我擔心嬰兒頸部承受不到頭部的重量而受傷，例如出現呼吸困難、吞嚥困難等問題，或嬰兒根本不舒服。

張醫生解釋孭帶未能承托嬰兒頭部重量，導致所有重量由頸部去承受，當頸部承托不了，就出現嬰兒頭部後仰的不自然情況。至於初生嬰兒是否手抱或使用嬰兒車較好，他稱最緊要設計上能承托頭部便可，認為「求其搵條孭帶仲衰」。

3個月大才適合用孭帶

此外，據衞生署家庭健康服務網頁，有關「新生嬰兒護理預備篇」的資料顯示，使用前揹式的孭帶，能增加嬰兒與照顧者的接觸，加強溝通及互動。美國兒科學會建議，一般嬰兒孭帶只適用於3個月或以上的嬰兒，家長如要帶同較小的嬰兒，可以手抱、選用初生嬰兒手提籃或嬰兒手推車。

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記者：駱秀玲