【全民運動日】市民8月1日可免費使用康樂設施　7月25日上午9時起接受預訂

▲ 康文署於8月1日（星期日）舉行「全民運動日2021」。（資料圖片）

康文署於8月1日（星期日）舉行「全民運動日2021」，市民可預訂康樂設施免費使用、在指定場地參與免費康體活動或留在家中收看網上直播運動示範，以輕鬆有趣的方式進行體能運動。巿民如有意預訂8月1日的陸上康樂設施或水上活動中心艇隻，可於7月25日（星期日）上午9時起，於康文署各區場地的「康體通」訂場櫃檯，不包括自助服務站辦理。不論設施類別，每人只限預訂一節免費康樂設施，先到先得。

8月1日開放予市民免費使用的康體設施包括：

室內康樂設施：羽毛球場、網球場、籃球場、投球場、排球場、壁球場、乒乓球檯、美式桌球檯、英式桌球檯、運動攀登牆、草地滾球場、高爾夫球設施、健身室、活動室、舞蹈室和單車賽道

戶外康樂設施：網球場、網球練習場、草地滾球場、棒球練習場、運動攀登牆、射箭場、繩網陣和高爾夫球設施（不包括營地設施、運動場、人造草地球場和天然草地球場）；

公眾游泳池（不包括灣仔游泳池）（公眾游泳池則無須預約，市民只需於活動當日在泳池各開放段節開始前於入口處排隊進場，先到先得，額滿即止）

水上活動中心艇隻

康樂設施使用者須遵守康文署現行的《康樂及體育設施使用條件》及《免費康樂設施使用條件》。康文署會因應新冠肺炎最新情況，適時檢視免費使用設施的安排，有關安排以康文署最新公布為準。

康文署呼籲租用人準時到場善用設施。根據租訂康體設施安排，租用人若預計未能如期使用已租訂的收費康體設施，必須至少於用場日期前一天取消。

租用人在全民運動日當日不取用而又沒有於預訂段節開始前一天取消已預訂的康體設施，均當作不取場一次。如租用人在30天內兩度在沒有取消預訂的情況下不取場，其預訂體育設施資格（包括預訂場地及即場租用）會在第二次不取場當日起計兩天後暫停，為期90天。

十八區指定體育館的免費康體活動在8月1日下午2時至6時舉行，包括劍擊、羽毛球、乒乓球等奧運體育運動的同樂活動，以示支持香港運動員在東京奧運力爭佳績，其他活動包括運動示範、同樂活動、健體閣、親子體育活動、健康講座，以及殘疾人士活動。活動券現於康文署18區康樂事務辦事處和指定場地派發。

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責任編輯：陳子謙