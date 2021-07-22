【星二代】柏安妮女兒繼承母業入行　17歲許恩怡挑戰沈月女神地位

▲ 柏安妮女兒長大入行。

曾與周星馳、梁朝偉、張國榮、周潤發等巨星合作的柏安妮，雖已淡出幕前，但其女兒卻繼承母業入行追夢。年僅17歲的許恩怡（Natalie）近日接拍導演張一白的電影世《燃野少年的天空》，Natalie飾演一位追尋自己跳舞夢想的少女。

現實生活中從未拍過電影的Natalie ，是一個香港資優中學生，文武雙全。媽媽柏安妮是80年代知名女星，作品包括《為你鍾情》、《霸王花》、《咖哩辣椒》、《風塵三俠》等。

跟柏安妮份屬友好的Kim Chou在機緣巧合下肩負起甚女兒的經理人的工作，照顧世姪女Natalie。

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品學兼優

三歲便開始學舞的她，先後接受古典、芭蕾舞、現代舞等舞蹈訓練，小小年紀已完成了所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試。

除了舞蹈之外，Natalie從小接受武術訓練，擅長劍術、長拳、太極等， 2019年參加了香港演藝學院年度傑出青年舞蹈家計劃，無論武術、舞蹈上的表演在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。

學術方面，Natalie在學校接受雙語（英/漢）教育，近兩年獲得不少學校學術獎項，品學兼優。

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Natalie跟戲中的角色如出一徹，跳舞對她來說是愛好、是夢想的追求，也許在別人眼中不夠專業，也非職業舞蹈員水準，但她所跳的每一個舞步卻賦予了生命力，一切來得自然，不造作，導演張一白就是看中她那份感覺。

看過Natalie演出的觀眾，對她感到好奇和讚許，直指她縱使演技有待磨練，但却欣賞其演出自然、不造作，甚至讓你有過目不忘的印象感覺；尤其在舞蹈演出上，盡情展現出自己對跳舞的熱愛，好一個享受自己夢想的少女。

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柏安妮成心理學家

至於其母親柏安妮，是英國、中國與馬來西亞混血兒，在13歲到英國紹斯波特 (Southport)就讀 King George V College，於1984年畢業，獲牛津大學錄取，因獲黃百鳴相中入了演藝圈而未去就讀。

她在1993年選擇息影投身商界，曾加無印良品任香港區品牌經理，之後回歸校園進修，回歸校園，並先後取得香港大學生物系、香港理工大學職業治療學系學位，堪稱學霸。她與一位在香港大學認識的男同學結婚，二人育有兩女。

近年柏安妮成為臨床心理學家，為家長和孩子築起溝通的橋樑，並曾接受好友陳慧珊《放學後》訪問。

同場加映：林凱恩訪問