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【MIRROR星蹤】Haagen-Dazs聯乘姜濤推特別版月餅火速售罄　黃牛黨網上炒賣$2000貴近4倍

休閒消費 16:29 2021/07/22

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網上有人炒賣Haagen-Dazs聯乘姜濤推特別版月餅至$2000貴近4倍！

Haagen-Dazs聯乘人氣男團Mirror的成員姜濤推出特別版「姜濤月餅」，於今日（22日）中午12時開售，吸引大批粉絲排隊搶購！不過，在正式開售前，已有人在網上炒賣月餅，甚至索價$2000一盒！

點擊大圖了解詳情：

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姜濤月餅印上姜濤表情包收藏度高

今次姜濤特別版雪糕月餅禮盒，一共有兩款選擇，包括藍色包裝的「星願」禮盒及白色包裝的「月滿」禮盒，原價$548／盒。

不論禮盒有姜濤的樣子，禮盒內獨立盛載月餅的盒子都印上不同姜濤表情包，即使食完月餅，禮盒的收藏度十分高。

正式開賣前已被炒賣

雖然這兩款月餅在今日中午12時開賣，很早已吸引大批粉絲排隊購買。

不過，有「黃牛黨」在開賣前，已紛紛在拍賣平台開售，甚至有人炒賣高出近4倍價錢，賣$2000一盒，暫時仍無人問津。

「姜濤月餅」迅速售罄

「姜濤月餅」正式開賣不久，Haagen-Dazs在官方Facebook發文宣佈「姜濤月餅」已全線售罄，可見月餅十分搶手。

有粉絲留言建議Haagen-Dazs推出第二輪開賣，令大家都買到，又不用助長炒風，亦有粉絲直言只想買到姜濤特別版雪糕月餅。

同場加映：想知姜濤月餅有幾特別？即睇【下一頁

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責任編輯：陳珈希

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