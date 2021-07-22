【新冠肺炎】今日新增1宗美國輸入個案　患者前日抵港早前已接種兩劑復必泰

▲ 本港已連續40多天未有錄得本地感染個案。（梁偉榮攝）

本港連續一個多月本地零感染，今日(22日)新增1宗確診個案，屬美國抵港輸入個案。至今本港個案累計11,972宗，包括11,971宗確診個案及1宗疑似個案。同日錄得少於5宗初步確診個案。

今日新增一宗輸入個案，涉及一名49歲女子，7月20日乘搭CX845航班由美國抵港，檢出帶帶L452R變種病毒；已於3月10日及4月6日在港接種兩劑復必泰疫苗。至於何時出發赴美、是否已逗留美國已逾21日，衞生防護中心稱暫時未有資料提供。

沙特領事的13歲女兒日前確診，並檢出帶有L452R變種病毒，其11歲胞弟亦染疫，未有檢出N501Y或E484K，至於是否帶L452R則仍有待檢測結果。

而13歲確診女兒曾訪太古城ZARA及APITA，另到過山頂廣場、東涌東薈城及纜車站，有關處所需納入強制檢測。詳情請見【下一頁】

TOPick昨晚就事件向政制及內地事務局和食衞局查詢，是否有人涉嫌違反家居檢疫令規定，直至昨晚深夜，兩局均拒絕回應。詳情請見【下一頁】

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責任編輯：陳正怡