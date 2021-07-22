【明星育兒】鄭丹瑞晚飯時講廢話維繫親子情　開明爸爸為女兒跳鋼管舞感驕傲

鄭丹瑞（旦哥）夫婦是圈中出名的開明父母，女兒讀考古學、跳鋼管舞，都是非一般香港家長能夠接受，但旦哥認為那是女兒的人生，應該讓她走自己的路，且從不強迫她們做她們不喜歡的事，旦哥有這種思想，原來是深受一個人的影響。

鄭丹瑞的「廿四孝爸爸」形象深入民心，大家還記得1992年他把《那夜我替女兒R背脊》唱到街知行聞嗎？當年大女兒才一歲，歌詞中完全感受到旦哥對女兒的著緊。旦哥也承認，自從大女兒出世後，兩夫婦的人生都徹底改變了，倆人曾經是工作狂，深夜一、兩點經常跟好友外出消遣，但有了女兒後卻決定改變生活方式︰

我之前的工作日夜顛倒，當我有了小朋友之後，我就問自己，是否仍然要過這樣的生活？所以我第一時間找一份朝九晚五的工作，於是我就入了電台做。全行都知道鄭丹瑞晚上不會應酬，因為我每晚都要回家吃飯，我要照顧小朋友。太太婚後在電視台工作，比我還要夜放工，她後來洗盡鉛華，全心照顧兩個女兒，所以女兒有什麼成就，我都會歸功太太。

▲ 鄭丹瑞的「廿四孝爸爸」形象深入民心。（取自IG）

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支持女兒讀考古

今天兩個女兒都已經長大成人，各有自己的事業，大女鄭瑤在時裝雜誌社工作；細女鄭珉則是一位瑜伽及鋼管舞導師，鄭珉穿著性感的鋼管舞表演照，一度成為娛樂版的話題，但其實她早於大學時選修的科目，就已經掀起全城熱話，旦哥說︰

女兒中六的時候，我問她將來大學你想讀什麼，她說考古，那我可以怎樣？我當然拍手掌說好，沒幾個人讀過，我女兒很厲害啊！讀考古也是一門學問，因為我的人生經驗是，你讀什麼跟你做什麼是沒有關係的，你的學歷在你工作的頭五年或許還有些幫助，但之後就看你自己的做化，我覺得你整個人生由你第一天出世後的培育比那四年來更加重要。

旦哥笑言，一般父母都覺得讀完考古，當然要進蘇富比工作，如果他強迫女兒這樣做，相信女兒早就跟他反目。

對女兒跳鋼管舞感自豪

至於親眼目睹女兒跳鋼管舞，起初的確嚇一跳，他說︰

視覺上的確是嚇了一下，但現在我很欣賞她，這件事是值得驕傲的，我見到女兒能夠像一面旗幟般打橫在鋼管上，風扇吹的話會飄下飄下，但又不跌下來，很厲害啊！你得嗎？這是我的驕傲。

▲ 旦哥坦言第一次現場看女兒表演跳鋼管舞，在視覺上的確是嚇了一跳。（取自IG）

問到旦哥如何能做到如此開明，他卻表示沒想過這是否叫「開明」，只是以父親為榜樣。旦哥形容父親個性很惡，非常重視子女的規矩和品格，卻從來不會公開地質問他的學業成績，只要求他必須要完成學業，他說︰

我父母從來沒強迫我做甚麼，到父親離世那天，他也不清楚我的工作是什麼，他只知道我是娛樂界，但他因我而驕傲。我六年級之前不能自己出街，到中一他批准我出去，他說你長大了，可以自己去做自己的事，我爸爸就是這樣的人，所以我只能夠跟隨他的價值觀。有那所大學、那一堂是教你做父親，沒有，我做了別人爸爸之後，我只能夠根據我爸爸如何教我的去做。

他認為人生的過程最重要，既然父親讓他享受這個人生過程，那他為何要強迫兩個女兒接受自己一套？

就讓她去享受人生，當她後悔時她就會自己想辦法。我沒聽過考古會餓死，也不認為跳鋼管舞會餓死，每一個人的際遇也是她自己的際遇，我們做父母要懂得何時放手，如何去給予，給予幾多，我不是給她們最好的，我只會給剛剛好，你讀滿書就可以，你覺得自己夠就可以了，你就去找你自己的人生，我的工作就完了。

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晚飯時無所不談維繫感情

對於女兒，旦哥自言不會有甚麼期望，他認為做人最緊要得體，無論思想或行為上都有要有同理心，這也是他跟學生上第一堂演藝訓練班的功課，就是要他們在一星期內，跟街上遇到的人打招呼、說早晨或說唔該，目的是希望同學將自己開放，而仔認為這只是一樣很基本的禮貌。

我要我女兒有的就是這些，我為我的學生感到驕傲，他們在TVB是否好戲我不敢說，但禮貌一定好好，所有人都讚︰『你的學生很有禮貌很乖！』我的女兒當然也要這樣，她們做到了我已經不用擔心。

▲ 旦哥一家人感情要好。（取自IG）

問到旦哥如何避免一些家庭爭拗，原來他的工作幫了不少︰

可能因為一來我做開編劇、導演，我們寫很多劇本，我們看很多書很多戲，思考很多劇情，我們會創作很多故事出來，原來一對這樣的父母、這樣的家庭，會引致什麼後果，可能我早已經有這樣的畫面或劇情，那我們就不要做這事。

那旦哥跟家人的相處之道又如何？原來他自女兒小時候，就趁每晚回家吃飯時說「廢話」，所謂「廢話」是一些無謂的話題，一家人天南地北也談一餐，目的是要營造一個氣氛是在家中什麼都可以談，到今天女兒都成長了，她們仍然什麼也會跟旦哥傾訴。

▲ 旦哥跟太太結婚已經40年。（取自IG）

至於跟太太的關係，他這樣形容︰

我跟我太太的關係是互相尊重的兩夫妻，大家會給大家空間，還有是什麼都可以講，我感到很幸運，因為我和太太對管教小朋友的理念是一樣，我不需要她們做什麼。我覺得兩夫婦最緊要是溝通，不要放在心，還有我們要在對方立場去想。

記者︰梁靜詩

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