【基因編輯】港大發現可編輯超級細菌基因技術　有望治療耐藥菌所引起的感染

▲ 港大發現可編輯超級細菌基因技術，有望治療耐藥菌所引起的感染（港大提供）

超級細菌銅綠假單胞菌（Pseudomonas aeruginosa）是一種廣泛存在的超級細菌，可以感染多個器官和組織，並且是造成院內感染的主要病原體。

香港大學（港大）理學院分子及細胞生物學研究部副教授閆愛新博士帶領的研究團隊，聯合港大李嘉誠醫學院微生物學系名譽臨床教授胡釗逸共同進行的研究，開發了一個可轉移和整合、基於 I 型 CRISPR-Cas 的基因編輯技術，可以高效編輯超級細菌銅綠假單胞菌，，並加速鑒定多重耐藥 (MDR) 病原體耐藥決定因素和開發新型抗耐藥的策略。

CRISPR-Cas是原核生物中的適應性免疫系統，它通過切割病毒的DNA來解除入侵病毒的威脅。該研究不僅為 「非模式」細菌（例如直接從臨床和環境分離的和形成人類微生物組的細菌）建立基因組編輯技術開闢了一條新途徑，亦為擴展新型CRISPR-Cas技術提供框架。該研究現已於國際領先的科學期刊《核酸研究》（Nucleic Acids Research）發表。

閆愛新博士表示，希望可運用此技術編輯病原菌，還可以改造益生菌，進而為治療耐藥菌引起的感染和促進人類健康發揮巨大作用：

運用此技術研發出的科技和醫療方法，為對抗超級病菌帶來新希望。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文