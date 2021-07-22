【明星運動會】綠隊奪全場總冠軍　孔德賢李思雅成金牌大贏家

▲ 綠隊多位隊員於田徑項目表現出色，崔錦棠、伍禮騫、何慈茵、李思雅、潘梓鋒。 （左起）

一連4集的《明星運動會》圓滿結束，逾200位藝員分別參與足球、排球、羽毛球、籃球、乒乓球、游泳、拳擊、箭術及田徑9項運動項目比賽，所有賽事合共產生120面獎牌，最後由「怡寶綠隊」以19面金牌榮登金牌榜首成為總冠軍，「優益C 藍隊」及「星火太陽能紅隊」分別以12面及8面金牌位居亞軍及季軍。

在昨晚（7月21日）播出的《明星運動會》最終回，首先迎來女子排球金牌戰，由紅A隊出戰藍隊。藍隊集結多位「長腿女神」朱智賢、劉穎鏇、陳曉華及鄧美欣等，望以身高佔優，惟紅A隊憑藉隊員之間的默契，加上整體發揮穩定，最後以局數2:1勝出，奪得金牌。

賽後，紅A隊隊長梁麗翹激動爆喊，表示隊員賽前落力加操，更練到雙手瘀傷，但仍然全力以赴出戰，展現最佳團隊精神。

▲ 紅A隊隊長梁麗翹賽後激動爆喊。

另一邊廂，田徑跑道上亦上演一場場亮眼激戰。當中不得不提男子4X400米接力賽，戰況激烈叫人熱血沸騰。

各隊分別派精英跑手出賽，藍隊有劉頌鵬、孔德賢、鄭衍峰及吳卓衡，與綠隊的崔錦棠、關曜儁、李嘉晉及鄔嘉駿激鬥到最後。綠隊由起步初段遙遙領先，成功拉開距離製造優勢；至第3棒被藍隊劉頌鵬的凌厲後勁反超前。

藍綠兩隊互相追趕下，由藍隊壓軸一棒孔德賢憑驚人爆發力留前鬥後，在最後200米衝向勝利之門，全場運動員歡呼聲四起。

▲ 4X400接力賽藍隊派孔德賢為最後一棒，他衝線後得知奪金，十分高興。

藍隊孔德賢積極參與10項不同的比賽項目，包括﹕足球、籃球、排球、4X50游泳接力賽、跳遠、標槍、100米、400米、4X100接力及4X400接力賽，總共為藍隊贏得6金2銅的佳績，同時亦成為奪得最多獎牌的運動員。

綠隊「球拍天后」李思雅除球類項目表現出色外，於田徑賽事表現亦相當驕人，她參加了乒乓球、羽毛球、100米、400米、4X100及4X400接力賽共6項賽事，最後奪得5金1銀的好成績，單是她個人便為綠隊取得差不多四分之一的金牌總數量，成為「女子組之冠」，實至名歸。

▲ 李思雅共參與6項賽事，獲得5金1銀獎牌。