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ERROR首為動畫配音　以ERROR流風格獻聲《鱷魚君最後的100天》

娛樂 15:20 2021/07/22

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ERROR何啟華為《鱷魚君》配音。

改編自Twitter大熱漫畫的動畫《鱷魚君最後的100天》粵語及日語版同步上映確定！粵語配音版將由「宇宙天團」 ERROR 配音，呈現鱷魚君和好友們平凡而溫馨的每一天！ 

此次是 ERROR首個配音長篇動畫，由隊長肥仔（梁業） 擔大旗飾演主角鱷魚君，阿Dee（何啟華）及保錡（吳保錡）分飾鱷魚君的好友灰鼠和阿鼴，193（郭嘉駿） 則聲演動畫全新角色青蛙。

肥仔（梁業）聲演主角鱷魚君。

溫馨的作品，以「ERROR 流」重新演繹，在笑聲中陪鱷魚君走過活著的每一天外，也告訴大家，在每一個今日，好好活在當下。

《鱷魚君最後的100天》改編自網絡漫畫《100日會死的鱷魚》，講述一隻不知道自己 100 天後會死去的平凡鱷魚，每一天平凡的生活。

保錡（吳保錡）聲演鱷魚君好友阿鼴。

漫畫自 2019 年 12 月 12 日開始每天更新，隨即在網上爆紅。不但登上 Twitter 流行趨勢世界首位，去年3月20日發佈的最終話更獲得超過200萬個讚好。

電影版《鱷魚君最後的100天》除講述鱷魚君 100天 的日常生活外，也會探討他的朋友們在失去重要事物後的故事。

193（郭嘉駿） 聲演動畫全新角色青蛙。

負責擔任導演及撰寫劇本的，是曾拍攝《屍殺片場》的導演上田慎一郎及其妻子福田美由紀。二人被原作所傳達的訊息深深打動，希望能把此作品拍成電影。

劇本開發的期間剛好遇上新冠肺炎肆虐，導演們對急劇改變的日常生活與價值觀感到非常迷惘。最後，他們透過電影角色把這份心情表達出來，帶出的訊息更具意義。

《鱷魚君最後的100天》改編自網絡漫畫《100日會死的鱷魚》

製作組成員被兩位導演的熱情深深打動。包括參與過歷史名作《宇宙戰艦大和號》的日本傳說級動畫家，湖川友謙擔任分鏡及動畫導演；龜田誠治負責音樂，另外生物股長創作主題曲「TSUZUKU」，令本作生色不少。

撰文 : TOPick柴犬出動

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