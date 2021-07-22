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【打針獎賞】星夢郵輪大抽獎月底截止　頭獎獨得一年無限搭乘郵輪通行證

社會 15:36 2021/07/22

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星夢郵輪大抽獎7月30日晚上截止，頭獎獨得一年無限搭乘郵輪通行證。（星夢郵輪提供）

星夢郵輪早前推出總值約400萬元「豪華郵輪海上行宮大抽獎」，予完成新冠疫苗接種的香港市民參加，至今吸引了逾73萬名市民登記參與，反應熱烈。星夢郵輪今(22日)提醒，抽獎即將於7月30日晚上11時59分截止報名，呼籲市民把握最後登記的機會贏取巨獎，並指將於8月6日公布大獎得獎者。

「豪華郵輪海上行宮大抽獎」將送出5份獎品，包括價值約380萬元的終極大獎，一年無限搭乘的「雲頂夢號」豪華海景露台客房年度郵輪通行證，每次最多可供4人入住。二獎為最多可供6人入住的三日兩夜「雲頂夢號」皇宮庭苑別墅郵輪假期，皇宮庭苑別墅屬於星夢郵輪獨有之「船中豪華船」概念 —「The Palace皇宮」裡面最頂級豪華的複式別墅，價值超過10萬元。三獎將送出共3份三日兩夜「雲頂夢號」海景露台客房郵輪假期，每間海景露台客房最多可供4人入住，總值超過5.4萬元。
 
星夢郵輪表示，市民只需提供身份證號碼和手提電話號碼，即可登記參加抽獎，報名時間截止至2021年7月30日下午11時59分，不符合參加資格或任何重複登記將不予受理。得獎者名單將2021年8月6日於星夢郵輪Facebook官方賬號上隨機選出並公佈，並於8月11日於英文虎報和星島日報刊登。
 
星夢郵輪「豪華郵輪海上行宮大抽獎」官方網站﹕https://campaign.dreamcruiseline.com/2021/sweepstake/tc/index.html

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記者：陳麗娜

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