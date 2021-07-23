星級媽媽陳琪分享買返學鞋貼士　幫子女揀鞋最緊要舒適

小朋友返學有指定校服，但鞋就要同父母一齊去揀。星媽兼親子KOL陳琪出名愛錫子女，最重視三個小朋友的愉快成長及健康，她對返學鞋又有甚麽要求呢？適逢暑假，她最近就和二女Jacey結伴挑選返學鞋，為下學年開學做準備！市面上有林林總總的返學鞋，不少家長亦感到眼花撩亂。當然要請陳琪分享一下揀選返學鞋的心得，怎樣才可令小朋友着得開心，家長又放心呢！

揀返學鞋有四大考慮因素 首重舒適切忌夾腳

陳琪憶述小時候試過穿着款式好靚，但內籠狹窄又「夾腳」的返學鞋，走路時缺乏承托力，更引致腳痛，苦不堪言。當她成為媽媽後，為子女買鞋就格外留意舒服這個元素，加上明白到返學鞋對他們的走路姿勢和腳部發展均大有影響，所以買鞋務必精挑細選!

「小朋友一星期着足五日返學鞋，如果經常覺得不舒服，很可能着一兩次便不想再着，甚或勉強『就住就住』咁行路，久而久之更會影響發育，出現走路『內八』或『外八』等不良姿勢。」陳琪直言，長此下去，除了影響外觀外，部分承托較差、或鞋身太硬的鞋，更可能壓迫到小孩的骨骼，慢慢形成腳痛甚至腰痛等長遠疾患。

▲ 陳琪認為買返學鞋首重舒適，否則除了着得辛苦，更會影響走路姿勢以至腳部健康。

其次，陳琪亦會考慮小朋友容易把鞋弄髒和準備返學時間緊迫等因素，幫子女買返學鞋時也會選取較易清潔的材質，若能同時方便小朋友穿着就最好不過，如以魔術貼代替綁鞋帶的款式，對幼稚園和小學的子女尤為合適。加上小孩不斷成長，幾乎每隔半年便需要買新鞋，陳琪建議家長宜選取性價比高的鞋款, 以免浪費金錢。

陳琪又提醒父母應多觀察子女走路時的姿態，如有沒有左右腳重心側向一邊等，判斷小朋友穿上返學鞋時舒服與否。另外，陪同子女試鞋時，家長亦可嘗試細心詢問孩子的具體感覺，並讓子女將腳掌移上最前，確保鞋尾留有一個手指位的距離，以免他們穿着時會過鬆或過緊。

特設輕量EVA鞋底 魔術貼易穿易着

為小朋友的健康著想，陳琪直言，她只會選擇Skechers這類專門針對小朋友需要來設計童裝鞋的大品牌和專門店。「我最欣賞Skechers的返學鞋設計特別舒適，聽店員介紹才知道，原來當中的秘密是加入了記憶鞋墊，所以能份外貼合小朋友腳形，並帶來更良好的承托，舒服地包住腳仔；配合特設輕量EVA鞋底，更可減輕返學鞋的重量，使囝囝囡囡不會愈行愈攰。」她又指Skechers的返學鞋一般設有魔術貼，方便小朋友穿着，又容易清潔，完全滿足到家長與不同年齡子女的要求。

▲ 陳琪稱讚Skechers返學鞋的鞋身柔軟度高，讓小朋友走路更靈活自如。

▲ 作為美國第一童裝鞋品牌，SKECHERS一貫專注發展舒適科技，務求讓小朋友「穿着走每一步都舒服」。

休閒鞋也要着得舒服 Skechers成陳琪一家心水品牌

陳琪的三個囝囡開始長大，買休閒鞋時逐漸懂得表達自己的喜好。陳琪表示，她一向很尊重小朋友的個人看法, 因而會放手讓子女選擇喜歡的休閒鞋，但同樣要符合舒服這個要素。「休閒鞋着得舒不舒服，同樣會影響小朋友的腳部發育和健康，我和（丈夫）胡諾言經常帶同小朋友外出活動，所以亦很容易從他們走路的姿勢，觀察新買的休閒鞋有沒有問題，或舊鞋會否已不合腳。」

▲ Skechers的閃燈鞋不但有搶眼LED閃燈，更兼具舒適、輕便、緩震和透氣等優點，受到很多小朋友喜愛。

▲ Skechers的閃燈鞋不但有搶眼LED閃燈，更兼具舒適、輕便、緩震和透氣等優點，受到很多小朋友喜愛。

提到與Skechers結緣，原來正源於大熱的閃燈鞋。陳琪憶述，當時大女Jay Jay看到朋友仔穿上一對近年很受歡迎的閃燈鞋，也很想擁有，她遂向其他家長取經，其後舉家前往Skechers專門店購買，卻發現這個品牌不單有閃燈鞋，更有令家中各人都著得舒服又美觀的返學鞋、休閒鞋和成人鞋，令他們漸漸成為Skechers的「粉絲」。

▲ Skechers休閒鞋款式多元化，既有深受「小公主」喜愛的閃石、立體心型刺鏽及蝴蝶主題設計；也有最適合「小王子」的獨特消防車造型和有趣圖案，男女皆宜。

▲ Skechers休閒鞋款式多元化，既有深受「小公主」喜愛的閃石、立體心型刺鏽及蝴蝶主題設計；也有最適合「小王子」的獨特消防車造型和有趣圖案，男女皆宜。

與很多女孩一樣，陳琪8歲的二女Jacey最喜歡設計精美的休閒鞋，由於學校規定只能穿着白色的返學鞋，故她在購買休閒鞋時，便會盡情揀選自己最愛的粉紅色和淺紫色。不過，她悄悄說，每次買鞋時都會聽取媽媽的意見，試穿後覺得舒服才會買，否則多漂亮也只能放棄。基於這個原因，Jacey和媽媽一樣喜歡在Skechers專門店買鞋，因各款休閒鞋也很舒適，還可以買到心儀的顏色和款色，就連身邊的同學仔也常穿着這個牌子！

▲ Jacey和媽媽一樣喜歡在Skechers買鞋

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