【東京奧運】「牛下女車神」李慧詩登場 下午3時15分出戰凱林賽首圈【不斷更新】
社會 10:45 2021/08/04
東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。
港隊奧運代表焦點運動員，即看：
▼點擊圖片放大
+12
+11
田徑
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|8月6日（五）
|15:30
|女子20公里競走決賽
|程小雅
單車（公路、場地）
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|8月4日（三）
|15:10
|女子凱林賽首圈
|李海恩
|15:15
|女子凱林賽首圈
|李慧詩
|8月5日（四）
|未定
|女子凱林賽半準決賽至決賽
|李慧詩、李海恩
|8月6日（五）
|未定
|女子爭先賽資格賽、64強及復活賽、32強及復活賽
|李慧詩、李海恩
|女子麥迪遜賽
|逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選2）
|8月7日（六）
|未定
|女子爭先賽16強至半準決賽
|李慧詩、李海恩
|8月8日（日）
|未定
|女子全能賽
|逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選1）
|女子爭先賽準決賽至決賽
|李慧詩、李海恩
高爾夫球
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|8月4日（三）
|06:30
|女子組首輪
|陳芷澄
|8月5日（四）
|06:30
|女子組次輪
|陳芷澄
|8月6日（五）
|06:30
|女子組第三輪
|陳芷澄
|8月7日（六）
|06:30
|女子組第四輪
|陳芷澄
空手道
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|8月5日（四）
|女子個人形
|劉慕裳
馬拉松游泳
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|8月5日（四）
|05:30
|馬拉松游泳男子組
|方胤
乒乓球
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|對手
|8月5日（三）
|10:00
|女子團體賽銅牌戰
|杜凱琹、蘇慧音、李皓晴
|德國
一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa
HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：TOPick港聞組