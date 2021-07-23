【東京奧運】一文看清港隊代表各項賽程　洪詠甄初賽第4明戰復活賽【不斷更新】

▲ 港隊今屆東京奧運派出46名運動員參賽，屬有史以來最多。

東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。

港隊奧運代表焦點運動員，即看：

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體操

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 男子資格賽 石偉雄 8月2日（一） 男子跳馬決賽 石偉雄

田徑

日期 比賽項目 港隊代表 8月3日（二） 男子110米欄首圈 陳仲泓 8月4日（三） 男子110米欄準決賽 陳仲泓 8月5日（四） 男子110米欄決賽 陳仲泓 8月6日（五） 女子20公里競走決賽 程小雅

羽毛球

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 男子單打分組賽（C組） 伍家朗 混合雙打分組賽（D組） 鄧俊文/謝影雪 7月25日（日） 混合雙打分組賽（D組） 鄧俊文/謝影雪

單車（公路、場地）

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 男子公路個人賽 蔡曉鋒 8月4日（三） 女子凱林賽首圈、復活賽 李慧詩、李海恩 8月5日（四） 女子凱林賽半準決賽至決賽 李慧詩、李海恩 8月6日（五） 女子爭先賽資格賽、64強及復活賽、32強及復活賽 李慧詩、李海恩 女子麥迪遜賽 逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選2） 8月7日（六） 女子爭先賽16強至半準決賽 李慧詩、李海恩 8月8日（日） 女子全能賽 逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選2） 女子爭先賽準決賽至決賽 李慧詩、李海恩

馬術

日期 比賽項目 港隊代表 7月30日（五） 三項賽首日 何誕華 8月1日（六） 三項賽次日 何誕華

劍擊

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 女子重劍個人賽 江旻憓、佘繕妡、連翊希 7月26日（一） 男子花劍個人賽 張家朗、張小倫、蔡俊彥 7月27日（二） 女子重劍團體賽 江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望 8月1日（日） 男子花劍團體賽 蔡俊彥、張家朗、張小倫、吳諾弘

高爾夫球

日期 比賽項目 港隊代表 8月4日（三） 女子組首輪 陳芷澄 8月5日（四） 女子組次輪 陳芷澄 8月6日（五） 女子組第三輪 陳芷澄 8月7日（六） 女子組第四輪 陳芷澄

空手道

日期 比賽項目 港隊代表 8月5日（四） 女子個人形 劉慕裳

賽艇

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 女子單人雙槳復活賽 洪詠甄

帆船（包括滑浪風帆）

日期 比賽項目 港隊代表 7月25日（日） 男子滑浪風帆RS:X賽（第1至3輪） 鄭俊樑 女子滑浪風帆RS:X賽（第1至3輪） 陳晞文 女子激光雷射型（第1至2輪） 洛雅怡 7月26日（一） 男子滑浪風帆RS:X賽（第4至6輪） 鄭俊樑 女子滑浪風帆RS:X賽（第4至6輪） 陳晞文 女子激光雷射型（第3至4輪） 洛雅怡 7月27日（二） 女子激光雷射型（第5至6輪） 洛雅怡 7月28日（三） 男子滑浪風帆RS:X賽（第7至9輪） 鄭俊樑 女子滑浪風帆RS:X賽（第7至9輪） 陳晞文 7月29日（四） 男子滑浪風帆RS:X賽（第10至12輪） 鄭俊樑 女子滑浪風帆RS:X賽（第10至12輪） 陳晞文 女子激光雷射型（第7至8輪） 洛雅怡 7月30日（五） 女子激光雷射型（第9至10輪） 洛雅怡 7月31日（六） 男子滑浪風帆RS:X賽（獎牌賽） 鄭俊樑 女子滑浪風帆RS:X賽（獎牌賽） 陳晞文 8月1日（日） 女子激光雷射型（獎牌賽） 洛雅怡

游泳（包括馬拉松游泳）

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 女子4x100米自由泳接力初賽 何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧 7月25日（日） 女子4x100米自由泳接力決賽 何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、何南慧 女子100米背泳初賽 歐鎧淳 7月26日（一） 女子100米背泳準​決賽 歐鎧淳 女子200米自由泳初賽 何詩蓓 7月27日（二） 女子200米自由泳準​決賽 何詩蓓 男子100米自由泳初賽 何甄陶 女子100米背泳決賽 歐鎧淳 7月28日（三） 男子100米自由泳準決賽 何甄陶 女子200米自由泳​決賽 何詩蓓 女子100米自由泳初賽 何詩蓓 女子4x200米自由泳接力初賽 何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧 7月29日（四） 女子100米自由泳準決賽 何詩蓓 男子100米自由泳決賽 何甄陶 女子4x200米自由泳接力決賽 何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧 7月30日（五） 女子100米自由泳決賽 何詩蓓 男子50米自由泳初賽 何甄陶 女子50米自由泳初賽 何詩蓓 女子4x100混合泳接力初賽 何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、楊珍美、鄭莉梅、黃筠陶 7月31日（六） 男子50米自由泳準決賽 何甄陶 女子50米自由泳準決賽 何詩蓓 8月1日（日） 男子50米自由泳決賽 何甄陶 女子50米自由泳決賽 何詩蓓 女子4x100混合泳接力決賽 何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、楊珍美、鄭莉梅、黃筠陶

乒乓球

日期 比賽項目 港隊代表 7月24日（六） 混合雙打16強 黃鎮廷/杜凱琹 男子單打首圈 林兆恒

三項鐵人

日期 比賽項目 港隊代表 7月26日（一） 男子組 奧斯卡（Oscar Coggins）

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責任編輯：TOPick港聞組