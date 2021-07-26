【東京奧運】羽毛球混雙「鄧謝配」鬥德國組合爭出線 一文看清港隊今日賽程【不斷更新】
社會 10:15 2021/07/26
東京奧運7月23日正式揭幕，港隊今屆派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人；其中空手道是今屆奧運其中一項新增體育項目。
港隊奧運代表焦點運動員，即看：
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體操
體操代表石偉雄在7月24日舉行的男子跳馬預賽，以總分14.274分排第12，無緣晉身決賽。
田徑
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|8月3日（二）
|男子110米欄首圈
|陳仲泓
|8月4日（三）
|男子110米欄準決賽
|陳仲泓
|8月5日（四）
|男子110米欄決賽
|陳仲泓
|8月6日（五）
|女子20公里競走決賽
|程小雅
羽毛球
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|對手
|7月26日（一 ）
|11:00
|混合雙打分組賽（D組）
|鄧俊文/謝影雪
|Mark Lamsfuss/ Isabel Herttrich（德國）
|7月27日（二）
|11:40
|女子單打分組賽（J組）
|張雁宜
|Ksenia Polikarpova（以色列）
單車（公路、場地）
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|8月4日（三）
|女子凱林賽首圈、復活賽
|李慧詩、李海恩
|8月5日（四）
|女子凱林賽半準決賽至決賽
|李慧詩、李海恩
|8月6日（五）
|女子爭先賽資格賽、64強及復活賽、32強及復活賽
|李慧詩、李海恩
|女子麥迪遜賽
|逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選2）
|8月7日（六）
|女子爭先賽16強至半準決賽
|李慧詩、李海恩
|8月8日（日）
|女子全能賽
|逄瑤、楊倩玉、梁寶儀（3選1）
|女子爭先賽準決賽至決賽
|李慧詩、李海恩
馬術
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|7月30日（五）
|盛裝舞步首日
|何誕華
|7月31日（六）
|盛裝舞步次日
|何誕華
|8月1日（日）
|越野賽
|何誕華
|8月2日（一）
|障礙賽
|何誕華
劍擊
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|7月26日（一）
|男子花劍個人賽
|張家朗、張小倫、蔡俊彥
|7月27日（二）
|女子重劍團體賽
|江旻憓、佘繕妡、連翊希、朱嘉望
|8月1日（日）
|男子花劍團體賽
|蔡俊彥、張家朗、張小倫、吳諾弘
高爾夫球
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|8月4日（三）
|女子組首輪
|陳芷澄
|8月5日（四）
|女子組次輪
|陳芷澄
|8月6日（五）
|女子組第三輪
|陳芷澄
|8月7日（六）
|女子組第四輪
|陳芷澄
空手道
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|8月5日（四）
|女子個人形
|劉慕裳
賽艇
|日期
|時間
|比賽項目
|港隊代表
|7月27日（二）
|07:50
|女子單人雙槳13至24名準決賽C/D組
|洪詠甄
帆船（包括滑浪風帆）
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|7月26日（一）
|男子滑浪風帆RS:X賽（第4至6輪）
|鄭俊樑
|女子滑浪風帆RS:X賽（第4至6輪）
|陳晞文
|女子激光雷射型（第3至4輪）
|洛雅怡
|7月27日（二）
|女子激光雷射型（第5至6輪）
|洛雅怡
|7月28日（三）
|男子滑浪風帆RS:X賽（第7至9輪）
|鄭俊樑
|女子滑浪風帆RS:X賽（第7至9輪）
|陳晞文
|7月29日（四）
|男子滑浪風帆RS:X賽（第10至12輪）
|鄭俊樑
|女子滑浪風帆RS:X賽（第10至12輪）
|陳晞文
|女子激光雷射型（第7至8輪）
|洛雅怡
|7月30日（五）
|女子激光雷射型（第9至10輪）
|洛雅怡
|7月31日（六）
|男子滑浪風帆RS:X賽（獎牌賽）
|鄭俊樑
|女子滑浪風帆RS:X賽（獎牌賽）
|陳晞文
|8月1日（日）
|女子激光雷射型（獎牌賽）
|洛雅怡
游泳（包括馬拉松游泳）
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|7月26日（一）
|女子200米自由泳初賽
|何詩蓓
|7月27日（二）
|女子200米自由泳準決賽
|何詩蓓
|男子100米自由泳初賽
|何甄陶
|女子100米背泳決賽
|歐鎧淳
|7月28日（三）
|男子100米自由泳準決賽
|何甄陶
|女子200米自由泳決賽
|何詩蓓
|女子100米自由泳初賽
|何詩蓓
|女子4x200米自由泳接力初賽
|何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧
|7月29日（四）
|女子100米自由泳準決賽
|何詩蓓
|男子100米自由泳決賽
|何甄陶
|女子4x200米自由泳接力決賽
|何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧
|7月30日（五）
|女子100米自由泳決賽
|何詩蓓
|男子50米自由泳初賽
|何甄陶
|女子50米自由泳初賽
|何詩蓓
|女子4x100混合泳接力初賽
|何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、楊珍美、鄭莉梅、黃筠陶
|7月31日（六）
|男子50米自由泳準決賽
|何甄陶
|女子50米自由泳準決賽
|何詩蓓
|8月1日（日）
|男子50米自由泳決賽
|何甄陶
|女子50米自由泳決賽
|何詩蓓
|女子4x100混合泳接力決賽
|何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳、楊珍美、鄭莉梅、黃筠陶
乒乓球
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|7月26日（一）
|男子單打第3圈
|黃鎮廷
|男子單打第3圈
|林兆恒
|7月27日（二）
|女子單打第3圈
|杜凱琹
三項鐵人
|日期
|比賽項目
|港隊代表
|7月26日（一）
|男子組
|奧斯卡（Oscar Coggins）
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責任編輯：TOPick港聞組